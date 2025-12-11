Giáo viên được hưởng phụ cấp tối thiểu 70%, vùng khó khăn là 100% 11/12/2025 16:47

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển GD&ĐT vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Một tiết học của cô trò Trường Mầm non Tân Tạo, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên

Theo Nghị quyết, giám đốc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tuyển dụng, tiếp nhận nhân sự ở cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh và quyết định điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, thay đổi vị trí việc làm đối với trường hợp thuộc thẩm quyền hoặc liên quan từ hai xã trở lên.

Trong khi đó, chủ tịch UBND cấp xã thực hiện điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm/miễn nhiệm và thay đổi vị trí việc làm đối với nhân sự ở cơ sở giáo dục công lập thuộc cấp xã quản lý.

Nghị quyết giao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trong xác định vị trí việc làm, tuyển dụng, ký hợp đồng với chuyên gia, nhà khoa học là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và xác nhận miễn giấy phép lao động tối đa ba năm để giảng dạy, nghiên cứu.

Nghị quyết cũng quy định rõ phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình với mức tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên và 100% cho giáo viên vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Theo tính toán của Bộ GD&ĐT, hiện nay, nhà giáo mới vào nghề trong năm năm công tác đầu chỉ được hưởng lương theo hệ số lương và phụ cấp ưu đãi, chưa có phụ cấp thâm niên nên tổng thu nhập vẫn còn thấp. Do đó, còn có khoảng cách chênh lệch xa so với giáo viên lâu năm mặc dù các nhiệm vụ cơ bản như nhau.

Cụ thể, mức lương thấp nhất của giáo viên mầm non khoảng 6,6 triệu đồng, giáo viên tiểu học khoảng 7,3 triệu đồng, giáo viên THCS, THPT, dự bị đại học khoảng 7,1 triệu đồng - cách quá xa so mức lương cao nhất, tương ứng lần lượt là 20,6 triệu, 24,6 triệu, 28,5 triệu và 30,5 triệu; thấp hơn mức lương trung bình 7,7 triệu đồng của người lao động năm 2024.

Nghị quyết cho phép cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tự chủ quyết định thu nhập tăng thêm từ nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách được để lại.

Đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Nghị quyết quy định bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa dùng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027, đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo.

Nhà nước đảm bảo nguồn lực để miễn học phí và giáo trình môn giáo dục quốc phòng an ninh tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo lộ trình, phù hợp khả năng cân đối Ngân sách nhà nước và pháp luật liên quan.

Đồng thời, cho phép cơ sở giáo dục hợp tác với tổ chức khoa học, công nghệ, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức khác để thực hiện chương trình GD&ĐT gắn nhu cầu thị trường lao động, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Nghị quyết nêu rõ người học được tiếp cận tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để trang trải chi phí học tập, sinh hoạt theo quy định; đồng thời Chính phủ xem xét, trình cấp có thẩm quyền ưu tiên cơ chế bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng này để bảo đảm thực hiện chính sách.

Chi tối thiểu 20% tổng chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo

Theo Nghị quyết, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ưu tiên bố trí đủ quỹ đất cho cơ sở giáo dục và đào tạo trong quy hoạch tỉnh và quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; ưu tiên sử dụng quỹ đất do cơ quan, tổ chức nhà nước quản lý, trụ sở công dôi dư để thu hút đầu tư; cho phép tổ chức, cá nhân thuê trụ sở công dôi dư và công trình thuộc sở hữu nhà nước để phục vụ hoạt động giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, Nhà nước bảo đảm chi tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo; bố trí ngân sách từ nguồn tăng thu để phát triển giáo dục và đào tạo, ưu tiên các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.