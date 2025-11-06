Gần 60% giáo viên Việt Nam hài lòng với mức lương hiện tại 06/11/2025 17:22

(PLO)- Theo Bộ GD&ĐT, 58% giáo viên Việt Nam tham gia khảo sát quốc tế về dạy và học chu kỳ 2024 cho biết họ hài lòng với mức lương hiện tại.

Chiều 6-11, Bộ GD&ĐT cho biết Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa công bố kết quả khảo sát quốc tế về dạy và học (TALIS) chu kỳ 2024.

97% giáo viên Việt Nam hài lòng với công việc

TALIS 2024 được triển khai tại 55 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhằm thu thập bằng chứng so sánh quốc tế về đội ngũ giáo viên và hiệu trưởng THCS. Việt Nam là một trong những quốc gia được OECD đánh giá cao về tỉ lệ và chất lượng tham gia khảo sát, với 202 cơ sở giáo dục thuộc 58 tỉnh, thành, 202 hiệu trưởng và 4.410 giáo viên tham gia.

Theo kết quả khảo sát, 97% giáo viên Việt Nam cho biết họ hài lòng với công việc hiện tại - cao hơn đáng kể so với mức trung bình 89% của OECD. Đây là "mức rất cao" theo đánh giá của Bộ GD&ĐT.

97% giáo viên Việt Nam tham gia khảo sát quốc tế về dạy và học chu kỳ 2024 cho biết họ hài lòng với công việc. Ảnh minh hoạ: TT

Đáng chú ý, chỉ 3% giáo viên Việt Nam dưới 30 tuổi có ý định nghỉ việc trong 5 năm tới, trong khi con số này ở các quốc gia OECD là 20%. 58% giáo viên hài lòng với mức lương hiện tại, cao hơn 19 điểm phần trăm so với trung bình OECD và tăng 6% so với năm 2018.

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng đội ngũ giáo viên Việt Nam có độ tuổi trung bình là 42, trẻ hơn mức trung bình của OECD (45 tuổi), 70% là nữ và 91% có hợp đồng lâu dài. Giáo viên Việt Nam được nhận xét là năng động, nhiệt huyết, có năng lực công nghệ tốt và mức độ gắn bó nghề nghiệp cao.

Đặc biệt, 92% giáo viên Việt Nam tham gia khảo sát cho rằng nghề giáo được xã hội coi trọng - cao nhất trong toàn bộ các nước tham gia (OECD trung bình chỉ 22%). Cùng với đó, 87% giáo viên tin rằng ý kiến của họ được nhà hoạch định chính sách lắng nghe, tăng 8% so với chu kỳ 2018.

Báo cáo cũng ghi nhận năng lực chuyển đổi số của giáo viên Việt Nam là “điểm sáng”. Có tới 64% giáo viên cho biết đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học - đứng thứ 5 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, cao hơn nhiều so với mức trung bình OECD (36%).

Tuy nhiên, vẫn còn 71% giáo viên cho rằng trường học thiếu cơ sở hạ tầng và công cụ kỹ thuật số phù hợp để triển khai AI trong giảng dạy, cao hơn đáng kể so với mức trung bình OECD (37%).

Trong số những giáo viên chưa sử dụng AI trong giảng dạy, 60% cho rằng họ chưa có đủ kiến thức và kỹ năng để ứng dụng công nghệ này. Điều này phản ánh nhu cầu cấp thiết về đào tạo, bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Độ căng thẳng nghề nghiệp của giáo viên Việt Nam ở mức thấp

Theo kết quả khảo sát, 95% giáo viên Việt Nam nhận thấy các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn có tác động tích cực đến giảng dạy (OECD: 55%). Mức độ hợp tác chuyên môn cũng tăng đáng kể: 69% giáo viên tham gia dạy học nhóm và 98% tin tưởng đồng nghiệp và hiệu trưởng của mình.

Đặc biệt, 97% giáo viên “đồng ý” hoặc “hoàn toàn đồng ý” rằng hiệu trưởng có mối quan hệ chuyên môn tốt với nhân viên (OECD: 86%).

97% giáo viên Việt Nam tham gia khảo sát cho rằng hiệu trưởng có mối quan hệ chuyên môn tốt với nhân viên. Nguồn: OECD

Mức độ căng thẳng nghề nghiệp của giáo viên Việt Nam ở mức thấp: chỉ 4% cho biết “rất căng thẳng” trong công việc, dù 54% thừa nhận chịu áp lực về thành tích học sinh và thay đổi chương trình.

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ sử dụng, phân tích kết quả TALIS 2024 để xây dựng các chính sách phát triển nghề nghiệp liên tục cho giáo viên, trong đó tập trung vào nâng cao năng lực số, tăng quyền tự chủ học thuật, cải thiện phúc lợi và điều kiện làm việc, góp phần hướng tới một hệ thống giáo dục bền vững, lấy người học làm trung tâm.

Trong đó, Bộ hướng đến phát triển năng lực số và ứng dụng AI cho giáo viên, ban hành chuẩn năng lực số của giáo viên Việt Nam, đầu tư hạ tầng công nghệ và tổ chức các chương trình bồi dưỡng linh hoạt, ngắn hạn về công nghệ giáo dục và an toàn dữ liệu.

Cùng với đó là cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi nghề nghiệp cho giáo viên, đổi mới chính sách tiền lương theo năng lực, giảm gánh nặng hành chính, tăng thời gian cho hoạt động chuyên môn; hỗ trợ tinh thần và nhà ở cho giáo viên trẻ, nhất là ở vùng nông thôn.

Đồng thời, quản lý hiệu quả quá trình đổi mới giáo dục, thiết kế lộ trình cải cách có đánh giá tác động, tránh thay đổi dồn dập; tham vấn giáo viên trước khi ban hành chính sách mới; xây dựng hệ thống dữ liệu giáo dục thống nhất phục vụ giám sát và phản hồi từ cơ sở.