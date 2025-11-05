Ứng phó bão Kalmaegi: Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo lên phương án học trực tuyến 05/11/2025 17:50

(PLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường chuẩn bị sẵn phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản về việc khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng phó do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13) tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Một giờ học của các bé Trường Mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị lãnh đạo các đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với ảnh hưởng của bão, nhất là giông, lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường.

Các cơ sở giáo dục khẩn trương sửa chữa, gia cố các công trình có nguy cơ mất an toàn, phối hợp đơn vị chuyên môn cắt tỉa cây xanh trong trường học, kiểm tra hệ thống cống - rãnh thoát nước, mạng lưới điện nhằm đảm bảo an toàn.

Các đơn vị sẵn sàng phương án sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn; di dời hồ sơ, trang thiết bị đến địa điểm khô ráo trước khi có bão, lũ lụt. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để được hỗ trợ về chuyên môn, vật tư, trang thiết bị khi có tình huống xảy ra.

Đặc biệt, thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố.

Các trường phải có kế hoạch sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp (nếu có).

Ngoài ra, các đơn vị chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tại địa phương tổ chức tuyên truyền cho giáo viên, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh về kỹ năng ứng phó thiên tai, sơ cứu và đảm bảo an toàn trong tình huống khẩn cấp.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường học tạm hoãn các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá cho học sinh trước - trong và sau khi bão cho đến khi trở lại bình thường.