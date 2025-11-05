Gia Lai cho học sinh nghỉ học phòng tránh bão số 13 05/11/2025 12:54

(PLO)- Để ứng phó, phòng tránh bão số 13, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho học sinh tại 66 xã, phường trên địa bàn nghỉ học.

Ngày 5-11, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có công văn cho học sinh 58 xã, phường phía Đông và 8 xã phía Tây tỉnh Gia Lai nghỉ học để phòng tránh bão số 13 - Kalmaegi.

Trường học tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai bị ngập. Ảnh: ND

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão số 13 đang tiến gần đất liền, khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực phía Đông của tỉnh Gia Lai trong những ngày tới.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, Sở GD&ĐT tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn 58 xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai và 8 xã phía Tây, gồm: Đăk Pơ, An Khê, Kông Chro, Kbang, Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa, Ayun Pa cho học sinh nghỉ học từ chiều 5-11 đến ngày 7-11 để chủ động phòng, tránh bão.

Đồng thời, yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai chủ động cho học sinh nghỉ học nếu tình hình mưa, lũ, bão diễn biến phức tạp.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, yêu cầu hiệu trưởng các cơ sở giáo dục theo dõi sát thông tin thời tiết; yêu cầu giáo viên, học sinh, phụ huynh không di chuyển đến vùng nguy hiểm, chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.