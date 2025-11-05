Khánh Hòa hoãn họp để tập trung toàn lực ứng phó bão số 13

Thời sự

Khánh Hòa hoãn họp để tập trung toàn lực ứng phó bão số 13

HUỲNH HẢI

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa đã hoãn cuộc họp thường kỳ để tập trung toàn lực ứng phó bão số 13.

bão số 13
Ngày 5-11, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thông báo hoãn cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 để tập trung ứng phó bão số 13. Trong sáng cùng ngày, các lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế công tác ứng phó bão số 13﻿. Trong ảnh, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ trái qua), đang chỉ đạo công tác điều tiết tại hồ Tân Giang.
8.jpg
Để chủ động phòng, chống, ứng phó bão số 13, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã ký công lệnh đề nghị thông báo cho ngư dân﻿, các hộ nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè, các tàu du lịch, tàu hàng, các phương tiện đi lại trên biển phải ngưng hoạt động đánh bắt, vận chuyển, lưu thông trên biển kể từ 12 giờ ngày 6-11 cho đến khi kết thúc bão. Đồng thời, hướng dẫn cho người dân neo buộc lồng bè, tàu thuyền đảm bảo an toàn; bắt buộc người dân trên các lồng bè, tàu thuyền neo đậu﻿ phải trở vào bờ trước 12 giờ ngày 6-11 cho đến khi hết bão.
9.jpg
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng﻿ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hỗ trợ người dân nuôi trồng thủy hải sản tại vùng biển Cam Ranh chằng cột lồng bè và vận động người dân theo dõi kỹ diễn biến của bão, trở về bờ đúng thời gian quy định.
hoc-sinh-nghi-hoc.jpg
Theo ghi nhận của PV, sáng 5-11, UBND phường Cam Linh, Công an phường phối hợp cùng Chi đội Kiểm ngư﻿ số 4 kiểm tra công tác phòng, chống bão tại cảng cá Đá Bạc.
11.jpg
Ông Nguyễn Viết Hùng, Trưởng Ban tuyên huấn Chi đội Kiểm ngư số 4, cho biết đơn vị này đã tổ chức tuyên truyền, phối hợp cùng Cảng vụ tỉnh Khánh Hòa kêu gọi tàu bè vào bờ neo đậu tránh bão. Đồng thời, yêu cầu người dân nuôi trồng thủy sản khẩn trương chằng cột lồng bè﻿, sớm thu hoạch thủy hải sản để tránh thiệt hại khi bão đổ bộ.
1.jpg
Tại cảng cá﻿ Đá Bạc, những người nuôi thủy hải sản đang vận chuyển thức ăn ra các lồng bè để kịp trở về trước trưa 5-11. Ông Nguyễn Kỳ Thuyết, người nuôi tôm hùm﻿, cho biết cơ sở đã neo kỹ các lồng nuôi ở mực nước cần thiết để tránh thiệt hại khi bão đổ bộ. "Các nhân công sẽ khẩn trương cho tôm hùm ăn và trở về bờ. Các lồng nuôi của chúng tôi theo công nghệ chìm dưới mặt nước nên chỉ chằng cột kỹ càng, công nhân không ở lại ngoài biển làm gì", ông Nguyễn Kỳ Thuyết cho hay.
13.jpg
Theo ông Nguyễn Kim Long, Giám đốc Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh có chín cảng cá, trong đó có sáu khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá. Đến 8 giờ ngày 5-11, khoảng 2.500 tàu cá đã được hướng dẫn neo đậu tránh trú bão﻿ tại các cảng cá.
hoc-sinh-nghi-hoc1.jpg
Trung tâm đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn, hỗ trợ tàu thuyền di chuyển đến nơi an toàn, bảo đảm an ninh, an toàn﻿ tuyệt đối cho ngư dân và phương tiện trong suốt quá trình tránh trú bão, không để xảy ra bị động, lúng túng khi bão đến gần.
14.jpg
Trung tâm quán triệt các đơn vị thường xuyên kiểm tra tuyến luồng và vùng nước neo đậu, hướng dẫn ngư dân thực hiện đúng kỹ thuật chằng néo, buộc dây đôi hoặc dây chéo, bảo đảm mỗi tàu có ít nhất hai mỏ neo giữ cố định đầu và đuôi tàu, sử dụng dây neo có độ bền cao và kiểm tra lại mối nối trước khi bão đổ bộ﻿. Sắp xếp tàu theo công suất, kích cỡ, đảm bảo khoảng cách hợp lý giữa các tàu để tránh va đập khi sóng gió lớn. Bố trí khu vực neo đậu riêng cho tàu chở dầu﻿, tàu có hàng nguy hiểm, thường xuyên giám sát để phòng ngừa sự cố gây ảnh hưởng đến môi trường.
HUỲNH HẢI
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#bão số 13 #khánh hòa #hoãn họp #bão đổ bộ #ứng phó bão số 13

Đọc thêm