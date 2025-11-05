Khánh Hòa hoãn họp để tập trung toàn lực ứng phó bão số 13 05/11/2025 11:34

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa đã hoãn cuộc họp thường kỳ để tập trung toàn lực ứng phó bão số 13.