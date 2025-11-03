Đắk Lắk chuẩn bị các phương án ứng phó bão số 13 03/11/2025 08:52

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng loạt nhiều phương án ứng phó bão số 13.

Ngày 3-11, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó với bão số 13, mưa lũ trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, ngày 1-11, áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão Kalmaegi (bão số 13).

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các công ty thủy điện vận hành đúng quy định, đảm bảo an toàn vùng hạ du. Ảnh: N.Q

Cục Khí tượng thủy văn dự báo khoảng ngày 7-11, bão số 13 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây gió mạnh, mưa lớn.

Để chủ động ứng phó với bão số 13, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương giáp biển quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi; thông báo kịp thời về hướng di chuyển của bão để ngư dân chủ động phòng tránh.

Đối với khu vực đất liền, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến người dân về diễn biến bão số 13.

Ngoài ra, các địa phương phải rà soát khẩn cấp các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt để kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra mưa lũ.

Trước diễn biến khó lường của bão số 13, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương sẵn sàng lực lượng cứu nạn, cứu hộ theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu kiểm tra, rà soát, triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, công trình hồ đập.

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các công ty thủy điện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm. Đồng thời, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố (nếu có), đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu nhân dân các địa phương chủ động thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nhằm giảm thiểu thiệt hại.