Lũ khẩn cấp trên sông Hương; bão KALMAEGI đang tiến vào Biển Đông 02/11/2025 20:20

(PLO)- Lũ trên sông Hương đang ở mức đặc biệt lớn, trong khi ngoài khơi, bão KALMAEGI di chuyển nhanh về phía Biển Đông gây ra tổ hợp thiên tai phức tạp ở Trung Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 19 giờ ngày 2-11, mực nước sông Hương (TP Huế) tại trạm Kim Long đạt 3,49m, xấp xỉ báo động 3 và tiếp tục lên.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương được dự báo vượt mức báo động 3, gây ngập lụt diện rộng tại nhiều khu vực trung tâm TP Huế và vùng ven như Phú Bài, Thuận Hóa, Thủy Xuân, Phú Vang, Quảng Điền…

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, đặc biệt là vùng phía Tây và Nam TP Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 3, ảnh hưởng lớn đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đời sống dân sinh.

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng phát đi bản tin cho biết, bão KALMAEGI đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Trong 72 giờ tới, bão được dự báo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20–25 km, đi vào khu vực Giữa Biển Đông và có khả năng mạnh thêm lên cấp 13, giật cấp 16-17.

Từ chiều và đêm 4-11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-12, sóng cao 5-7 m, biển động dữ dội.

Đặc biệt, trong khoảng ngày 5 và 6-11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng – Khánh Hòa có khả năng chịu ảnh hưởng gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng cao 8-10 m.

Hoàn lưu xa của bão KALMAEGI được dự báo sẽ tác động kết hợp với đợt mưa lũ hiện tại, khiến Trung Trung Bộ đối mặt nguy cơ lũ chồng lũ, sạt lở lan rộng trong các ngày tới, đặc biệt TP Huế và TP Đà Nẵng trở nên phức tạp hơn.

Các địa phương được khuyến cáo chủ động vận hành hồ chứa an toàn, sẵn sàng sơ tán dân vùng trũng thấp và kiểm soát hoạt động tàu thuyền khi bão tiến gần Biển Đông.