Lũ trên sông Vu Gia- Thu Bồn đang lên trở lại, rốn lũ lại ngập 02/11/2025 20:05

(PLO)- Lũ trên sông Vu Gia- Thu Bồn đang lên trở lại sau trận lũ lịch sử, nước bắt đầu tràn vào gây ngập một số căn nhà.

Chiều 2-11, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ phát tin lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn. Theo đó, chiều nay lũ trên thượng lưu và trung lưu sông Vu Gia- Thu Bồn đang lên, hạ lưu dao động ở mức báo động 1 – báo động 2, sông Tam Kỳ đang ở dưới báo động 1.

Lũ trên sông Vu Gia lên trở lại, gây ngập một số vị trí trũng thấp trên địa bàn xã Đại Lộc. Ảnh: CTV

Mực nước lúc 13 giờ ngày 2-11, sông Vu Gia tại Hội Khách 14.21 m, dưới báo động 1 0.29 m, tại Ái Nghĩa 7.98 m, dưới báo động 2 0.02 m;

Sông Thu Bồn tại Nông Sơn tại 13.28 m, trên báo động 2 0.28 m, tại Câu Lâu 2.71 m, dưới báo động 2 0.29 m; tại Hội An 1.26 m, dưới báo động 2 0.24 m.

Dự báo, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn lên ở mức báo động 2- báo động 3; sông Hàn tại Cẩm Lệ dao động ở mức báo động 1 - báo động 2.

Đài khí tượng thủy văn Trung bộ dự báo, từ 2-11 đến 4-11, lũ trên sông Tam Kỳ có khả năng lên trở lại. Đỉnh lũ trên sông Tam Kỳ ở mức báo động 1 đến trên báo động 2.

Lũ dâng cao gây ngập hàng quán bên cầu Ái Nghĩa. Ảnh: CTV

Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, ven sông khu vực vùng núi TP Đà Nẵng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1-2.

Trong 24 giờ qua, TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to, riêng khu vực đồng bằng phía bắc có mưa, mưa vừa.

Tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 1-11 đến 13 giờ ngày 2-11 phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 150 mm như Trà My 231.6 mm, Tam Trà 173.8 mm; đồng bằng phía bắc phổ biến 15-50 mm.

Một số vị trí trũng thấp ở xã Thượng Đức bắt đầu ngập. Ảnh: CTV

Dự báo từ chiều tối 2-11 đến 4-11, tại các xã, phường khu vực phía bắc TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400 mm; các xã, phường thuộc khu vực phía nam mưa to, mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 450 mm.

Theo người dân, nước lên rất nhanh. Trong tối nay, nhiều căn nhà đã bắt đầu ngập, một số người vừa mới dọn đồ xuống nay phải tiếp tục đưa đồ lên cao chạy lũ.

Tại Hội An, nước cũng đã dâng cao gây ngập một số tuyến đường như Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu...

Một số nơi bị ngập. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 31-10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng có công yêu cầu bốn công ty chủ quản các thủy điện Sông Tranh 2, Đak Mi 4, Sông Bung 4, Avương vận hành các hồ để đón lũ.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng yêu cầu hạ dần mực nước hồ chứa bốn thủy điện trên về cao trình mực nước cao nhất trước lũ trước 22 giờ ngày 3-11.

Một số hình ảnh lũ dâng ghi nhận tại khu vực Ái Nghĩa, xã Đại Lộc. Ảnh: Thành Quyn

Thời gian bắt đầu vận hành từ 9 giờ ngày 1-11, chuyển chế độ vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.