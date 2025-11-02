Đã bắt được nghi phạm quốc tịch Trung Quốc mang còng chân trốn khỏi bệnh viện 02/11/2025 15:20

(PLO)- Cảnh sát đã bắt được Li Chang Ze, nghi phạm mang quốc tịch Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện vào sáng nay.

Chiều 2-11, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Li Shang Ze (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), người đã trốn khỏi bệnh viện Đà Nẵng.

Cảnh sát bắt được nghi phạm quốc tịch Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, Li Shang Ze đang chữa trị tại Bệnh viện Đà Nẵng đã bỏ trốn, đi hướng đường Hải Phòng – Ông Ích Khiêm thuộc phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Li Shang Ze bị công an bắt tạm giam để điều tra tội bắt giữ người trái pháp luật. Khi bỏ trốn khỏi bệnh viện, Li Shang Ze còn mang còng số 8 ở một bên chân.

Phát hiện vụ việc, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng đề nghị công an các địa phương khẩn trương rà soát, bắt giữ nghi phạm bỏ trốn.

Nhiều lực lượng triển khai truy bắt ráo riết và cảnh sát đã bắt giữ Li Shang Ze ngay sau đó.