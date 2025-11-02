Truy bắt nghi phạm người Trung Quốc trốn khỏi bệnh viện, chân còn mang còng số 8 02/11/2025 13:06

(PLO)- Nghi phạm quốc tịch Trung Quốc bị bắt giữ về tội bắt giữ người trái pháp luật đã bỏ trốn khỏi bệnh viện Đà Nẵng, chân còn mang còng số 8.

Trưa 2-11, Công an TP Đà Nẵng đang truy bắt một người Trung Quốc bỏ trốn khi đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 ngày 2-11, Li Shang Ze (31 tuổi, giới tính Nam, quốc tịch Trung Quốc) đang bị tạm giam về tội bắt giữ người trái pháp luật đã bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng về hướng đường Hải Phòng – Ông Ích Khiêm (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Li Shang Ze bỏ trốn sáng nay, chân còn mang còng số 8.

Khi bỏ trốn, Li Shang Ze còn mang còng số 8 ở một bên chân. Đến trưa nay, Công an TP Đà Nẵng đang ráo riết truy bắt nghi phạm.

Đặc điểm nhận dạng, nghi phạm cao từ 1,78-1,80 m. Ai thấy liên hệ cảnh sát khu vực hoặc trực ban Công an phường Hải Châu theo số điện thoại 02363.822530.