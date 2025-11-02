Sự thật clip cụ bà 'mấy ngày không có gì ăn' lan truyền chóng mặt trên mạng 02/11/2025 11:35

(PLO)- Công an vào cuộc, xác định thông tin cụ bà 'mấy ngày không có gì ăn' trong clip đang lan truyền trên mạng là không đúng sự thật.

Sáng 2-11, trao đổi với PLO, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) cho biết, công an xã đã vào cuộc, xác minh làm rõ câu chuyện đang lan truyền trên mạng xã hội với thông tin cụ bà 'mấy ngày không có gì ăn' gây xôn xao dư luận.

Từ hôm qua (1-11), các trang mạng xã hội lan truyền chóng mặt clip thông tin về việc bà C (ở tại thôn Phù Sa, Xã Xuân Phú) bị ngập lụt nhiều ngày không có gì ăn uống gây nhiều sự chú ý.

Clip cụ bà "không có gì ăn" xôn xao cộng đồng mạng là sai sự thật. Ảnh: TN

Theo hình ảnh từ clip, cụ bà đang ăn một cái bánh chưng, nước mắt chảy dài trên má. Người quay clip liên tục nói rằng cụ bà đã mấy ngày không có gì ăn do bị cô lập bởi mưa lũ.

Hình ảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thương xót, không cầm được nước mắt trước hình ảnh tội nghiệp (không có thật) của cụ bà.

Qua xác minh, Công an xã Xuân Phú xác định những nội dung được thông tin trên là không đúng sự thật.

Thực tế, bà cụ trong clip được lan truyền đã nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ chính quyền địa phương và các mạnh thường quân trong suốt thời gian mưa lũ vừa qua.

Cụ thể, trong ba ngày ngập lụt, bà đã được cấp phát đồ ăn, sữa, nước uống, mì tôm và các nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt trong mùa lũ.

Thông tin cho rằng bà “mấy ngày không ăn” là không chính xác. Việc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng đã phần nào gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng cứu trợ, cũng như tâm lý của người dân.

Theo bà Thủy, qua làm việc, người phát tán clip này đã thừa nhận không hiểu rõ thông tin và đăng bài đính chính, xin lỗi trên trang Facebook cá nhân.

Được biết, trong đợt mưa lũ lịch sử, xã Xuân Phú là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng về hạ tầng, trường học và tài sản của người dân.

Trong và sau lũ, các lực lượng công an, bộ đội, dân quân, cán bộ xã đã xắn tay hỗ trợ tiếp tế lương thực, dọn dẹp hậu quả nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.