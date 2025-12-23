An ninh trật tự

Đang bán hơn 340 kg pháo nổ thì bị công an bắt

(PLO)- Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra sau khi bắt quả tang 2 người đang mua bán pháo nổ trái phép.

Ngày 23-12, Công an phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã bắt quả tang hai người đang mua bán pháo nổ trái phép trên địa bàn.

phao-no.jpg
Hai người phụ nữ cùng số pháo nổ bị thu giữ.

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 18-12, tại khu phố 1 (phường Đông Hà), lực lượng Công an phường Đông Hà đã bắt quả tang Văn Thị Phương Liên (54 tuổi, phường Đông Hà) và Nguyễn Thị Mỹ Hương (38 tuổi, xã Tân Lập) khi đang mua bán pháo nổ.

Qua kiểm đếm, công an thu giữ 201 hộp pháo nổ các loại với cân nặng hơn 342 kg.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Trường
