Tài xế ô tô mua gần 2.000 viên ma tuý để dùng và bán cho tài xế khác 22/12/2025 22:24

(PLO)- Quá trình kiểm tra, tài xế xe đầu kéo đã tự nguyện giao nộp túi đựng ma tuý giấu trên xe ô tô.

Ngày 22-12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc tài xế xe đầu kéo cất giấu gần 2.000 ma tuý.

Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 16-12, Công an xã Quảng Ninh phối hợp với Công an xã Ninh Châu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện kiểm tra hành chính trên tuyến đường F325.

Thời điểm trên, tổ công tác phát hiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 73H-000.17, kéo theo rơ moóc 73R-00.778 do Nguyễn Tiến Thành (33 tuổi, xã Ninh Châu) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Nguyễn Tiến Thành cùng tang vật. Ảnh: CA

Quá trình kiểm tra, Thành đã tự nguyện giao nộp một túi nilon được cất giấu dưới chân ghế cabin bên phụ của xe ô tô.

Bên trong túi nilon có 10 bịch nilon màu xanh, chứa tổng cộng 1.987 viên nén, gồm 1.967 viên màu hồng và 20 viên màu xanh.

Thành khai nhận toàn bộ số viên nén hình tròn trên là ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến, được mua của một người lạ không rõ lai lịch vào ngày 5-12. Mục đích của Thành là vừa để sử dụng, vừa bán lại cho các lái xe khác khi có nhu cầu.

Nhận thấy hành vi của Thành có dấu hiệu tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Đồng thời, lực lượng chức năng tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật cùng các tài liệu liên quan.

Lực lượng chức năng đã bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.