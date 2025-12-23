Đan Mạch triệu tập đại sứ Mỹ sau động thái của ông Trump với Greenland 23/12/2025 05:37

(PLO)- Đan Mạch đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại Copenhagen - ông Ken Howery sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm một đặc phái viên phụ trách đảo Greenland.

Ngày 22-12, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen nói rằng ông triệu tập Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Ken Howery để trao đổi về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm một đặc phái viên phụ trách đảo Greenland (Đan Mạch), theo đài CNBC.

“Tôi vô cùng phẫn nộ trước việc bổ nhiệm và phát biểu này, điều mà tôi cho là hoàn toàn không thể chấp nhận” - ông Rasmussen nói với kênh truyền thông Đan Mạch TV2.

Các quan chức Đan Mạch sau đó xác nhận với trang tin Axios rằng Đại sứ Howery đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Đan Mạch trong ngày 22-12.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen. Ảnh: AFP

Trước đó, tối 21-12 (giờ Mỹ), ông Trump đăng trên mạng xã hội rằng ông đã bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana - ông Jeff Landry làm Đặc phái viên Mỹ tại Greenland.

“Ông Jeff hiểu rõ Greenland thiết yếu như thế nào đối với an ninh quốc gia của chúng ta, và sẽ mạnh mẽ thúc đẩy lợi ích của đất nước vì sự an toàn, an ninh và sự tồn vong của các đồng minh của chúng ta, và thực sự là của cả thế giới”- tổng thống viết.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ cần Greenland, một lãnh thổ tự trị giàu tài nguyên của Đan Mạch vì lý do an ninh. Ông cũng từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.

Ngay sau bài đăng của ông Trump, Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen và lãnh đạo Greenland - ông Jens-Frederik Nielsen đã ra tuyên bố chung yêu cầu nhà lãnh đạo Mỹ tôn trọng chủ quyền của Đan Mạch.

“Chúng tôi đã nói rất rõ điều này trước đây. Và nay chúng tôi nhắc lại một lần nữa. Biên giới quốc gia và chủ quyền của các quốc gia được xác lập trên nền tảng luật pháp quốc tế. Không ai có quyền sáp nhập quốc gia khác” - tuyên bố chung nêu rõ.

Hai nhà lãnh đạo cho biết thêm rằng những “nguyên tắc nền tảng” đang bị đặt vào thế rủi ro. “Greenland thuộc về người dân Greenland, và Mỹ không nên tiếp quản Greenland” - tuyên bố cho biết thêm.

Cũng trong ngày 22-12 Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cũng ra tuyên bố chung rằng an ninh Bắc Cực vẫn là ưu tiên then chốt của Liên minh châu Âu (EU).

“Toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền là những nguyên tắc nền tảng của luật pháp quốc tế. Những nguyên tắc này không chỉ thiết yếu đối với EU mà còn đối với các quốc gia trên toàn thế giới” - theo tuyên bố chung của hai lãnh đạo EU.

Bà Von der Leyen và ông Costa nhấn mạnh rằng EU “hoàn toàn đoàn kết với Đan Mạch và người dân Greenland”.