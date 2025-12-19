Châu Âu có tịch thu được tài sản Nga hay không còn tùy vào ông Trump? 19/12/2025 08:30

(PLO)- Nguồn tin từ báo chí phương Tây cho biết Mỹ đã vận động hậu trường, gây sức ép khiến châu Âu gặp khó trong kế hoạch tịch thu tài sản Nga hỗ trợ Ukraine.

Tờ Politico, The Times và The Telegraph dẫn nguồn tin cho biết phía Mỹ đã có những động thái liên lạc hậu trường để gây sức ép khiến Liên minh châu Âu (EU) không thể thông qua việc tịch thu các tài sản Nga để bảo trợ cho Ukraine.

Trước đó, hôm 17-12, tờ Politico nhận định: "Vấn đề của EU thực chất không nằm ở Bỉ, mà là ở Tổng thống Mỹ Donald Trump".

Theo tờ báo, các hoạt động "ngoại giao kênh sau" của chính quyền Mỹ với thủ đô các nước đã dẫn đến việc Ý, Bulgaria, Malta và Cộng hòa Czech gia nhập nhóm các quốc gia EU phản đối việc tịch thu tài sản.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Thậm chí, ngay cả khi việc tịch thu diễn ra suôn sẻ, "châu Âu rồi cũng sẽ phải hoàn trả lại số tiền đó", tờ The Times dẫn lời một nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận tại Mỹ.

Tờ báo này nhấn mạnh rằng các tài sản bị đóng băng của Nga được Washington xem là "một phần then chốt trong kế hoạch hòa bình mà ông Trump đề xuất".

Trong khi đó, theo các nguồn tin của The Telegraph, Washington đang âm thầm cảnh báo rằng họ sẽ yêu cầu hoàn trả các tài sản Nga bị phong tỏa nếu EU thông qua khoản vay này, qua đó gây sức ép buộc các lãnh đạo châu Âu phải từ bỏ kế hoạch.

Mỹ chưa chính thức lên tiếng về thông tin trên.

Theo bản dự thảo sơ bộ được truyền thông công bố hồi tháng trước, ông Trump đề xuất "giải phóng" tài sản bị phong tỏa của Nga để đầu tư vào các nỗ lực tái thiết Ukraine do Mỹ dẫn dắt, cũng như các dự án chung với phía Moscow.

Dù chưa bình luận trực tiếp về kế hoạch của ông Trump liên quan tài sản của mình, giới chức Nga cáo buộc rằng các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ hậu thuẫn liên tục bị châu Âu của chính quyền Kiev cản trở.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cáo buộc các nước Tây Âu đang cố gắng "lập mưu chống lại Mỹ" nhằm duy trì cuộc chiến tại Ukraine.

Tuần trước EU đã viện dẫn một đạo luật khẩn cấp gây tranh cãi để tạm thời khóa các tài sản này. EU lập luận rằng các bước thực thi tiếp theo có thể được thông qua chỉ với đa số phiếu thuận (ít nhất 15/27 quốc gia thành viên, đại diện cho tối thiểu 65% dân số EU).

Đáp trả động thái trên, Ngân hàng Trung ương Nga đã khởi kiện trung tâm lưu ký Euroclear (có trụ sở tại Bỉ) - nơi nắm giữ phần lớn tài sản - cùng nhiều ngân hàng châu Âu khác, theo đài RT.

Ngày 18-12, các nhà lãnh đạo EU đã nhóm họp tại Brussels để thảo luận về việc sử dụng khoảng 210 tỉ Euro (tương đương 246 tỉ USD) tài sản của Nga bị phong tỏa nhằm bảo đảm cho khoản gọi là "vốn vay bồi thường" dành cho Kiev.