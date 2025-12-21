Tỉ lệ ủng hộ của ông Trump ra sao sau gần một năm nhậm chức? 21/12/2025 05:32

(PLO)- Tỉ lệ ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump phục hồi vào tháng cuối năm, trong đó giải quyết vấn đề nhập cư được coi là điểm mạnh của ông.

Theo tờ The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang kết thúc năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai với tỉ lệ ủng hộ tăng nhẹ, nhưng con số này vẫn thấp hơn nhiều so với đầu năm do những lo ngại về nền kinh tế ngày càng gia tăng.

Theo tổng hợp các cuộc thăm dò của Decision Desk HQ, tỉ lệ ủng hộ của ông Trump đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai là 41% vào tháng trước trong bối cảnh chính phủ đóng cửa kỷ lục. Kể từ đó, tỉ lệ này đã tăng nhẹ lên khoảng 45%.

Ông Trump có khởi đầu nhiệm kỳ hai khá thuận lợi, nhờ chiến thắng năm 2024 và sự hào hứng xung quanh lễ nhậm chức, nhưng tỉ lệ ủng hộ của ông giảm mạnh vào mùa xuân khi chính quyền đẩy mạnh chiến dịch trấn áp nhập cư gây tranh cãi và áp đặt thuế quan cao đối với các đối tác thương mại, làm chao đảo thị trường chứng khoán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Theo số liệu tổng hợp của DDHQ, tỉ lệ ủng hộ tổng thống đã phục hồi từ khoảng 44% vào cuối tháng 4 lên 48% vào tháng 6. Theo ông Scott Tranter - Giám đốc khoa học dữ liệu của DDHQ, điều này là do người Mỹ "cảm thấy thoải mái hơn một chút" với tác động của thuế quan và các vấn đề xung quanh việc siết chặt kiểm soát nhập cư đã "giảm dần", làm dịu bớt sự thất vọng.

Trong suốt phần còn lại của mùa hè và đến cuối tháng 10, tỉ lệ ủng hộ của ông Trump dao động quanh mức 40%, trước khi việc chính phủ đóng cửa vào mùa thu năm nay gây ra những khó khăn kinh tế mới, góp phần kéo tỉ lệ ủng hộ của ông xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai, khoảng 41%.

Việc chấm dứt cuộc đóng cửa chính phủ lịch sử vào giữa tháng 11 dường như đã giúp ông Trump lấy lại được sự ủng hộ, khi tỉ lệ ủng hộ ông tăng lên khoảng 45% trong bản cập nhật mới nhất của DDHQ, so với 52% người không ủng hộ.

Tuần này, một cuộc khảo sát mới của Emerson College Polling cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông đạt 41%, giảm 8% so với đầu nhiệm kỳ thứ hai. Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Trump ở mức 39%, gần mức thấp nhất trong nhiệm kỳ này trong các cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos.

Theo The Hill, điểm yếu lớn nhất của ông Trump là kinh tế, mặc dù tổng thống Mỹ đã tận dụng triệt để thế mạnh của mình về vấn đề này và những lời hứa giảm giá trong chiến dịch tranh cử năm 2024.

Trong khi đó, theo các cuộc thăm dò, một trong những điểm mạnh của ông Trump là cách ông giải quyết các vấn đề nhập cư.

Bước sang năm 2026, có nhiều dấu hiệu cho thấy ông Trump vẫn phải đối mặt nhiều khó khăn. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỉ lệ ủng hộ của tổng thống Mỹ về vấn đề kinh tế đang ở mức thấp nhất từ ​​trước đến nay trong bối cảnh thuế quan cao, giá cả leo thang và các vấn đề về chi phí sinh hoạt.