Trung Quốc lên tiếng về Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ, nhắc ‘lằn ranh đỏ’ Đài Loan 08/12/2025 19:23

(PLO)- Lên tiếng về Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ, Trung Quốc nhấn mạnh rằng vấn đề Đài Loan là "lằn ranh đỏ" đầu tiên không được vượt qua trong quan hệ Trung-Mỹ.

Trong buổi họp báo chiều 8-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn đã bình luận về Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ. Ông Quách nhấn mạnh rằng Bắc Kinh luôn tin rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ được lợi từ hợp tác và tổn thất từ đối đầu, theo trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

“Chúng tôi lưu ý báo cáo ‘Chiến lược An ninh Quốc gia’ do chính phủ Mỹ công bố… Duy trì sự tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi là con đường đúng đắn để Trung Quốc và Mỹ hòa hợp với nhau và là lựa chọn đúng đắn và thực tế duy nhất” - ông Quách nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để duy trì sự phát triển ổn định của quan hệ song phương, đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Bắc Kinh.

“Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc theo hướng này, hành động dựa trên những nhận thức chung quan trọng đã đạt được giữa nguyên thủ quốc gia hai nước, tăng cường đối thoại và hợp tác, quản lý tốt các bất đồng, thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững, đồng thời mang lại sự chắc chắn và ổn định hơn cho thế giới” - ông Quách nói thêm.

Về vấn đề Đài Loan, ông Quách nhấn mạnh rằng đây là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là lằn ranh đỏ đầu tiên không được vượt qua trong quan hệ Trung-Mỹ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về quan hệ Trung-Mỹ được nêu trong Chiến lược An ninh Quốc gia của Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng quan hệ kinh tế và thương mại Trung-Mỹ về bản chất là cùng có lợi và không nước nào lợi dụng nước nào.

“Hợp tác kinh tế và thương mại nên tiếp tục đóng vai trò là nền tảng và động lực cho quan hệ Trung-Mỹ. Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc để hành động dựa trên những nhận thức chung quan trọng giữa nguyên thủ quốc gia hai nước, liên tục rút ngắn danh sách các vấn đề và mở rộng danh sách hợp tác thông qua đối thoại và tham vấn trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, đồng thời nỗ lực hướng tới những tiến triển tích cực hơn” - ông Quách cho hay.

Chiến lược An ninh Quốc gia được Mỹ công bố hôm 4-12, trong đó cho biết Washington sẽ tái cân bằng mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc, ưu tiên sự có đi có lại và công bằng để khôi phục nền độc lập kinh tế của Mỹ.

“Thương mại với Trung Quốc cần được cân bằng và tập trung vào các yếu tố không nhạy cảm” - theo chiến lược.

Về vấn đề Đài Loan, chiến lược nhấn mạnh rằng việc ngăn chặn xung đột liên quan Đài Loan là một ưu tiên hàng đầu của Mỹ.

“Chúng tôi cũng sẽ duy trì chính sách lâu dài của mình về Đài Loan, nghĩa là Mỹ không ủng hộ bất kỳ sự thay đổi đơn phương nào đối với hiện trạng ở Eo biển Đài Loan” - theo chiến lược.

Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ nhận được sự hoan nghênh của Đài Loan. Lãnh đạo Cơ quan phòng vệ Đài Loan Wellington Koo nói rằng Mỹ vẫn coi việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực là lợi ích cốt lõi cao nhất, theo hãng tin Reuters.