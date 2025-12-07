Điện Kremlin bình luận về Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ 07/12/2025 16:58

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin nhận định tích cực về những thông điệp quan hệ Nga-Mỹ mà chính quyền Tổng thống Trump gửi đi trong Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ.

Ngày 7-12, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov đã bình luận về Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ, được công bố hôm 4-12, nói rằng việc chính quyền Tổng thống Donald Trump không coi Nga là "mối đe dọa trực tiếp" trong tài liệu là một bước đi tích cực, theo hãng thông tấn TASS.

“Chúng tôi xem đây là một bước tích cực” - ông Peskov nói, đồng thời cho biết Điện Kremlin sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý rằng những thông điệp về quan hệ Nga-Mỹ mà chính quyền Tổng thống Trump gửi đi khác với cách tiếp cận của các chính quyền Mỹ trước đó.

"Nhìn chung, những thông điệp này chắc chắn trái ngược với cách tiếp cận của các chính quyền trước" - ông Peskov nhận định.

Trong Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ, Washington nêu rõ lợi ích của nước này nằm ở việc "đàm phán chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến tại Ukraine" nhằm tạo điều kiện cho quá trình phục hồi và sự tồn vong của Ukraine thời hậu chiến, ổn định các nền kinh tế châu Âu và "tái thiết lập sự ổn định chiến lược với Nga".

Theo tài liệu, sự tham gia về mặt ngoại giao của Mỹ là cần thiết để giảm thiểu nguy cơ xung đột giữa các quốc gia châu Âu và Nga.