Campuchia-Thái Lan đặt mục tiêu ngừng bắn không chỉ 72 giờ; Hai bên chuẩn bị qua Trung Quốc họp 28/12/2025 12:58

Tình hình giao tranh tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia giảm mạnh sau khi hai bên ký kết thỏa thuận ngừng bắn.

Thái Lan nói giao tranh giảm mạnh

Sáng 28-12, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan đã công bố bản cập nhật về tình hình dọc biên giới Campuchia-Thái Lan, tờ Nation Thailand đưa tin.

Theo đó, giao tranh có hỏa lực yểm trợ đã bùng phát tại nhiều điểm trong sáng 27-12, đặc biệt trên các hướng Ubon Ratchathani và Si Sa Ket, trước khi hai bên đồng thời ban hành lệnh ngừng bắn sau 12 giờ trưa, giúp tình hình chung dần hạ nhiệt.

Phía Thái Lan cho biết sau khi lệnh ngừng bắn được ban hành sau 12 giờ trưa 27-12, mức độ bạo lực đã giảm mạnh. Ảnh minh họa: NATION THAILAND

Tại Ubon Ratchathani, bản thông báo cho biết khu vực Chong Bok đã hứng chịu hỏa lực yểm trợ và rocket phóng loạt từ phía đối phương, bắn từ phía sau Đồi 745 trong buổi sáng. Lực lượng Thái Lan giữ nguyên vị trí cho đến khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào khoảng giữa trưa.

Tại Chong An Ma, không ghi nhận diễn biến đáng kể, và khu vực này cũng bước vào giai đoạn ngừng bắn.

Ở tỉnh Si Sa Ket, Quân khu 2 cho biết giao tranh dữ dội đã xảy ra dọc tuyến Sam Tae – Don Truan – Phu Phi – Sattasom – Phanom Prasitso – Chong Ta Thao, với các đợt nổ súng kéo dài suốt buổi sáng.

Dù không xảy ra các cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn, phía Thái Lan cho biết vẫn xuất hiện những trận đụng độ nhỏ, rải rác. Sau thời điểm ngừng bắn, tại một số điểm vẫn phát hiện hoạt động di chuyển binh lính.

Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, vẫn ghi nhận hoạt động của binh lính và phương tiện gần lối vào Chong Khan Ma (Campuchia gọi là An Ses) và khu vực gần chùa Wat Kaeo.

Tổng thể, Quân khu 2 cho biết giao tranh ác liệt nhất diễn ra từ trước rạng sáng đến khoảng giữa trưa 27-12, đặc biệt dọc các tuyến Khao Preah Vihear – Pha Mo I Daeng – Phu Ma Khuea và Chong Bok – Chong An Ma. Sau khi lệnh ngừng bắn được ban hành sau 12 giờ trưa, mức độ bạo lực đã giảm mạnh.

Campuchia giải thích hiểu lầm thỏa thuận ngừng bắn chỉ kéo dài 72 giờ

Ngày 28-12, Bộ Thông tin Campuchia đã lên tiếng sau khi xuất hiện những hiểu lầm cho rằng lệnh ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan ( được ký ngày 27-12 và có hiệu lực từ 12 giờ trưa cùng ngày) chỉ kéo dài trong 72 giờ, theo tờ Khmer Times.

Trong tuyên bố, Bộ này nêu rõ: “Một số người đang hiểu nhầm rằng lệnh ngừng bắn mà Campuchia và Thái Lan đã đạt được, có hiệu lực từ 12 giờ trưa ngày 27-12, chỉ có giá trị trong 72 giờ, tức ba ngày”.

“Đây là cách hiểu sai và không chính xác. Bởi lệnh ngừng bắn này nhằm hướng tới hòa bình lâu dài, không phải là thỏa thuận có thời hạn. Cả hai bên đều có trách nhiệm tuân thủ và triển khai đầy đủ, hiệu quả các biện pháp đã thống nhất” - Bộ này cho hay.

Đại diện của Thái Lan (phải) và Campuchia tại lễ ký thoả thuận ngừng bắn ngày 27-12. Ảnh: AKP

Theo Bộ Thông tin Campuchia, căn cứ điểm 11 của Tuyên bố chung, sau khi hai bên hoàn tất việc thực hiện đầy đủ giai đoạn ngừng bắn 72 giờ, 18 binh sĩ Campuchia đang bị Thái Lan tạm giữ sẽ được thả và đưa trở về Campuchia, đúng với tinh thần Thỏa thuận Hòa bình mà hai nước ký tại Kuala Lumpur ngày 26-10-2025.

“Vì vậy, đề nghị không hiểu lầm rằng lệnh ngừng bắn này chỉ kéo dài trong 3 ngày. Đồng thời, kêu gọi người dân cùng chung tay thực hiện nghiêm túc mọi biện pháp đã thống nhất, hướng tới một lệnh ngừng bắn bền vững và tạo nền tảng cho hòa bình giữa hai quốc gia” - tuyên bố có đoạn.

Giai đoạn 72 giờ thực tế là giai đoạn giám sát, theo hãng tin Reuters.

Họp ba bên Campuchia – Thái Lan – Trung Quốc

Ngày 28-12, cuộc họp 3 bên giữa Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc về tình hình hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan sẽ chính thức diễn ra tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), dưới sự điều phối của phía Trung Quốc, theo Khmer Times.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn sẽ tham dự cuộc họp theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Cuộc họp kéo dài trong 2 ngày, từ 28 đến 29-12.

Mục tiêu của cuộc họp là tạo điều kiện để ba bên trao đổi quan điểm một cách thẳng thắn, mang tính xây dựng về những diễn biến mới nhất trong tình hình giữa Campuchia và Thái Lan.

Qua đó, các bên hướng tới tăng cường lòng tin, thúc đẩy giảm căng thẳng, đồng thời khôi phục hòa bình, an ninh và ổn định tại khu vực biên giới Campuchia – Thái Lan.

Phía Thái Lan cũng cho biết thông tin tương tự, theo đài ThaiPBS.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow là người đại diện Bangkok tại cuộc họp, theo lời mời của Bộ trưởng Vương Nghị.