Bloomberg: Mỹ vận động EU không dùng tài sản Nga cho Ukraine vay 06/12/2025 07:21

(PLO)- Hãng Bloomberg dẫn nguồn tin rằng Mỹ đã vận động một số quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) ngăn kế hoạch của EU dùng tài sản bị đóng băng của Nga để bảo đảm một khoản vay cho Ukraine.

Mỹ đã vận động một số quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) nhằm ngăn kế hoạch của EU dùng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị đóng băng để bảo đảm một khoản vay cho Ukraine, hãng Bloomberg ngày 5-12 dẫn lời một số nhà ngoại giao châu Âu.

Theo nguồn tin, các quan chức Mỹ nói với các nước EU rằng số tài sản này cần được giữ lại để phục vụ việc đạt một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, và không nên dùng để kéo dài cuộc chiến.

Tuần này, EU đã đưa ra một đề xuất sử dụng số tài sản bị phong tỏa của Nga để bảo đảm cho khoản vay trị giá 90 tỉ euro (105 tỉ USD), nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế và quân sự của Ukraine trong hai năm tới. Hiện có khoảng 210 tỉ euro tài sản Nga bị đóng băng tại EU.

Cuộc gặp giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine tại bang Florida (Mỹ) ngày 30-11. Ảnh: AFP

Văn phòng báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ không phản hồi yêu cầu bình luận của Bloomberg về thông tin trên.

Thông tin về động thái của Mỹ xuất hiện đúng thời điểm then chốt với Ukraine, khi Washington gây sức ép để Kiev chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.

Hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến gặp lại Cố vấn an ninh quốc gia Ukraine Rustem Umerov vào ngày 5-12 (giờ Mỹ) tại Florida, sau khi hai đặc phái viên này trở về từ Nga.

Phái đoàn Mỹ và Ukraine vốn đã dự kiến gặp nhau tại Florida vào ngày 4-12 dù giới chức không xác nhận cuộc gặp đó có diễn ra hay không.

“Một cuộc họp nữa dự kiến sẽ diễn ra hôm nay” - ông Oleksandr Bevz, cố vấn trong văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói với hãng tin AFP.

Theo Bloomberg, Ukraine có nguy cơ cạn tiền vào đầu năm tới, trong bối cảnh chính quyền Mỹ đã cắt phần lớn viện trợ, buộc châu Âu phải gánh trách nhiệm lớn hơn.

EU cũng phải đối phó với sự phản đối từ bên trong khối, bao gồm một số nước như Bỉ - quốc gia đang nắm giữ phần lớn số tiền của Nga.