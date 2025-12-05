Chiến sự Nga - Ukraine 5-12: Ukraine tấn công tiêm kích MiG-29 của Nga tại Crimea; Ông Putin nói về khả năng Ukraine gia nhập NATO 05/12/2025 08:18

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng với các đòn không kích; Hơn 40.000 cư dân Kherson không có sưởi sau nhiều đợt không kích liên tục; UAV xuất hiện gần đường băng của máy bay chở ông Zelensky.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với loạt diễn biến nóng trên chiến trường.

Hơn 40.000 cư dân Kherson không có sưởi sau nhiều đợt không kích liên tục

Ngày 4-12, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng lực lượng phòng vệ tiếp tục giữ vững phần phía bắc TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Tại TP Pokrovsk và Myrnohrad, các đơn vị Ukraine đang tích cực ngăn chặn nỗ lực của Nga nhằm tập hợp các nhóm bộ binh tấn công và tiến quân quanh.

Ông Syrskyi cho biết giai đoạn phòng thủ khu vực Pokrovsk-Myrnohrad đang diễn ra vô cùng khó khăn.

“Trận chiến vẫn tiếp diễn. Các đơn vị Ukraine tiếp tục giữ vững phần phía bắc Pokrovsk. Tại khu vực Pokrovsk và Myrnohrad, chúng tôi đang tích cực ngăn chặn nỗ lực tập hợp các nhóm bộ binh tấn công của đối phương. Ngay tại các TP, binh lính của chúng tôi tiếp tục giữ vững các khu vực được chỉ định” - Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh.

. Ngày 4-12, Tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin nói rằng 40.500 cư dân Kherson đang không có sưởi sau khi nhà máy sưởi trung tâm của TP bị ngừng hoạt động do các đợt tấn công lặp lại của Nga.

Theo ông Prokudin, việc đóng cửa diễn ra sau nhiều ngày liên tiếp bị máy bay không người lái (UAV) và pháo binh tấn công, nhắm vào các nhà xưởng và thiết bị của nhà máy. Tổng cộng 470 tòa nhà bị ảnh hưởng do sự cố.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn Đổ bộ – Tấn công Độc lập số 82 Bukovyna của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG UKRAINE

. Chính quyền các địa phương Ukraine ngày qua tiếp tục báo cáo về các đợt không kích của Nga trên khắp Ukraine.

Văn phòng Công tố khu vực Kherson đưa tin về 8 người bị thương do pháo kích Nga trong ngày 4-12.

Người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự tỉnh Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov nói rằng Lực lượng Nga đã tấn công TP Zaporizhzhia bằng bom lượn (KAB), làm 1 người bị thương và phá hủy một số cơ sở hạ tầng dân sự.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine tấn công tiêm kích MiG-29 của Nga tại Crimea

Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine (HUR) đã tấn công một tiêm kích MiG-29 của Nga và một hệ thống radar Irtysh tại bán đảo Crimea.

HUR cho biết trên Telegram rằng cả 2 đợt tấn công đều được tiến hành bằng máy UAV tầm xa trong đêm 3, rạng sáng 4-12.

Chiếc MiG-29 - loại tiêm kích do Liên Xô phát triển và đến nay vẫn là một trong các trụ cột của không quân Ukraine - đã bị phá hủy tại căn cứ không quân Kacha, ngay ngoài TP cảng Sevastopol. Hệ thống radar bị tấn công gần TP Simferopol - thủ phủ của Crimea.

“Lực lượng đặc nhiệm HUR tiếp tục làm suy yếu có hệ thống mạng phòng không của Moscow trên bán đảo, phá hủy các radar, hệ thống phòng không và giờ đây là cả máy bay chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Nga” - theo tuyên bố của HUR.

Nga chưa bình luận về vụ việc.

UAV xuất hiện gần đường băng của máy bay chở ông Zelensky

Các UAV không xác định được cho là đã xuất hiện gần đường bay của máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi ông đến Ireland hồi đầu tuần này, truyền thông Ireland đưa tin ngày 4-12.

Tờ The Journal của Ireland dẫn các nguồn tin rằng 4 UAV “kiểu quân sự” không rõ danh tính đã xâm phạm vùng cấm bay và bay về phía lộ trình dự kiến của máy bay chở ông Zelensky khi máy bay tiến vào Sân bay Dublin.

Tờ The Irish Times dẫn nguồn tin rằng một tàu Hải quân Ireland đã phát hiện 5 UAV hoạt động gần đường bay của ông Zelensky ngoài khơi vùng Howth (thủ đô Dublin) khiến lực lượng chức năng phải phát động một “báo động an ninh lớn”.

Giới chức Ireland đã áp dụng vùng cấm UAV tạm thời tại Dublin trong thời gian ông Zelensky thăm nước này, nhưng chưa công khai xác nhận sự việc nói trên.

Nga hạ hơn 1.200 binh sĩ Ukraine trong ngày

Bộ Quốc phòng Nga ngày 4-12 đưa tin rằng lực lượng Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng và các sân bay quân sự của Ukraine trong 24 giờ qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, Ukraine quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.275 binh sĩ trong các trận giao tranh với lực lượng Nga trong ngày 4-12.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Hạm đội Biển Đen của Nga ngày qua đã phá hủy 4 thiết bị không người lái của hải quân Ukraine ở vùng biển Biển Đen. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga cũng bắn hạ 195 UAV của Ukraine.

Moscow nói rằng Kiev đã bắn phá vào các khu dân cư ở Donetsk 2 lần trong ngày, bằng 5 loại đạn dược khác nhau nhưng không có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại sau các cuộc tấn công.

Ngày qua, lãnh đạo Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo nói rằng có 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương khi 1 UAV của Ukraine tấn công một chiếc xe chở khách ở tỉnh này.

Ông Saldo cho biết thêm rằng 1 UAV của Ukraine cũng đã tấn công một xe chở hàng ở khu định cư Bolshaya Kardashinka. Tài xế đã nhảy ra khỏi xe trước khi chiếc xe phát nổ.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Ông Putin: Ukraine có thể đảm bảo an ninh cho mình, nhưng không được phương hại tới Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ngày 4-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga không phủ nhận quyền của Ukraine được chăm lo an ninh của mình, nhưng điều đó không được diễn ra bằng cách gây tổn hại đến an ninh của Nga, theo TASS.

“Mỗi quốc gia, bao gồm cả Ukraine, đều có quyền lựa chọn các biện pháp tự vệ và bảo đảm an ninh cho riêng mình. Điều đó đúng không? Hoàn toàn đúng. Chúng tôi có phủ nhận quyền đó của Ukraine không? Không. Nhưng điều đó là không thể chấp nhận nếu nó diễn ra bằng cách gây tổn hại cho Nga” - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại rằng có những thỏa thuận chung nêu rõ an ninh của một quốc gia không thể được bảo đảm bằng cách làm suy giảm an ninh của quốc gia khác. Theo ông Putin, ý tưởng này, có thể nghe có phần mơ hồ, nhưng thực ra có thể giải thích rất đơn giản.

“Ukraine cho rằng việc gia nhập NATO sẽ có lợi cho họ. Chúng tôi nói điều đó đe dọa an ninh của chúng tôi. Hãy tìm một cách thức để bảo đảm an ninh cho các bạn mà không đe dọa chúng tôi” - ông Putin nói.