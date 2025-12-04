Ông Putin: Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn Donbass, dù bằng quân sự hay ngoại giao 04/12/2025 16:18

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga sẽ đánh bật quân đội Ukraine khỏi Donbass và giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực này.

Ngày 4-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga sẽ đánh bật quân đội Ukraine khỏi Donbass và giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực này, dù bằng hành động quân sự hay nỗ lực ngoại giao, theo đài RT.

Ông Putin có phát ngôn này khi trả lời phỏng vấn của tờ India Today ngày 4-12, trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ.

Bình luận của nhà lãnh đạo Nga cũng được đưa ra 2 ngày sau cuộc trao đổi giữa ông với đặc phái viên tổng thống Mỹ Steve Witkoff về kế hoạch hoà bình của Washington cho cuộc chiến ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Bản dự thảo kế hoạch bị rò rỉ được cho là yêu cầu Kiev từ bỏ lãnh thổ ở hai tỉnh Donetsk và Lugansk thuộc Donbass, từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và giới hạn quy mô quân đội. Tuy vậy, ông Putin dự báo rằng quân đội Ukraine sắp mất cả phần còn lại ở Donbass mà Kiev đang kiểm soát.

“Mọi thứ đều dẫn đến điều đó. Hoặc chúng tôi sẽ giải phóng các vùng lãnh thổ ấy bằng vũ lực, hoặc phía Ukraine sẽ rút quân và ngừng chiến đấu tại đó” - tổng thống Nga nói.

Ông Putin cũng cho rằng cuộc giao tranh khốc liệt ở Donbass lẽ ra hoàn toàn tránh được.

“Ngay từ đầu chúng tôi đã nói với Ukraine: ‘Người dân không muốn ở lại với các ông, họ đã tham gia trưng cầu dân ý (năm 2022), đã bỏ phiếu cho nền độc lập của họ; hãy rút quân đi, và sẽ không có giao tranh’. Nhưng Kiev chọn chiến đấu” - ông Putin nói, cho rằng "sai lầm của Kiev" giờ đang trở nên rõ ràng.

Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của nhà lãnh đạo Nga.