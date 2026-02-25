Ông Trump nói những gì trong thông điệp liên bang dài gần 2 tiếng? 25/02/2026 11:25

Tối 24-2 (giờ Mỹ, sáng 25-2 giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp liên bang tại Điện Capitol, trong đó đề cập loạt vấn đề nóng trong nước và quốc tế, đài CNN đưa tin.

Thông điệp liên bang 2026 của ông Trump hiện là dài nhất trong lịch sử các bài phát biểu của một tổng thống Mỹ trước Quốc hội. Ông đã phát biểu liên tục trong 1 giờ 47 phút.

Các điểm sáng kinh tế

Ông Trump nêu bật hàng loạt chỉ số kinh tế khả quan, trong nỗ lực xoa dịu những lo ngại dai dẳng của người dân Mỹ về chi phí sinh hoạt.

Chủ nhân Nhà Trắng chỉ ra thực tế giá xăng đã giảm, tỉ lệ lạm phát ổn định hơn và những dấu hiệu cho thấy việc sở hữu nhà đang dần trở nên dễ dàng hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp liên bang tại Điện Capitol tối 24-2. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Đặc biệt, ông tìm cách tạo ra sự đối lập với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khi lập luận rằng ông đã đưa quốc gia trở lại nền tảng tài chính vững chắc hơn.

“Chính quyền ông Biden và các đồng minh của họ tại Quốc hội đã mang đến cho chúng ta mức lạm phát tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước. Nhưng chỉ trong 12 tháng, chính quyền của tôi đã kéo lạm phát lõi xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm qua” - Tổng thống Trump phát biểu.

Đề cập phán quyết thuế quan của Tòa án Tối cao

Tổng thống Trump liên tục gọi phán quyết tuần trước của Tòa án Tối cao Mỹ - vốn chặn đứng chính sách thuế đối ứng toàn cầu sâu rộng của ông - là "đáng tiếc" và "đáng thất vọng".

Khi đang ca ngợi tác động tích cực từ các chính sách thuế quan của mình, Tổng thống Trump bất ngờ ngắt nhịp: "Thế rồi, chỉ mới 4 ngày trước, một phán quyết đáng tiếc từ Tòa án Tối cao Mỹ đã được đưa ra. Phán quyết vừa mới được ban hành. Một phán quyết rất đáng tiếc”.

4 Thẩm phán Tòa án Tối cao có mặt tại hội trường - bao gồm Chánh án John Roberts cùng các Thẩm phán Elena Kagan, Brett Kavanaugh và Amy Coney Barrett - không đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước những lời chỉ trích của Tổng thống Mỹ.

Giới quan sát nhận định, những phát biểu lần này của ông Trump đã bớt gay gắt hơn nhiều so với hôm 20-2.

Vào thời điểm đó, ông từng gọi phán quyết của tòa là một "sự ô nhục", đồng thời đưa ra cáo buộc rằng cơ quan tư pháp tối cao của Mỹ có thể đã chịu sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài.

Kêu gọi Quốc hội thắt chặt quy định xác thực tư cách cử tri

Ông Trump kêu gọi Quốc hội Mỹ phê chuẩn dự luật yêu cầu chứng minh quốc tịch để đăng ký bỏ phiếu, đồng thời yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh trong các cuộc bầu cử liên bang.

Dự luật có tên gọi “Đạo luật SAVE America” (Bảo vệ nước Mỹ) đề xuất các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với quy trình bầu cử.

“Hãy ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp và những người không có thẩm quyền tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử thiêng liêng của nước Mỹ” - ông Trump nhấn mạnh.

Mỹ tiếp nhận hơn 80 triệu thùng dầu từ Venezuela

Ông Trump cho biết nước này đã tiếp nhận "hơn 80 triệu thùng dầu" từ Venezuela, chỉ chưa đầy 2 tháng sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro.

“Sản lượng dầu mỏ của Mỹ đã tăng hơn 600.000 thùng/ngày và chúng ta vừa tiếp nhận từ Venezuela - người bạn và đối tác mới của chúng ta - hơn 80 million thùng dầu” - Tổng thống Mỹ tuyên bố.

“Sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ đang ở mức cao nhất mọi thời đại vì tôi đã thực hiện đúng lời hứa thúc đẩy khai thác tối đa” - ông Trump nói thêm.

Tuyên bố của Tổng thống được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright có chuyến thăm và khảo sát các cơ sở sản xuất dầu mỏ tại Venezuela cùng Quyền Tổng thống nước này là bà Delcy Rodríguez.

Xung đột ở Gaza

Tổng thống Trump đã ca ngợi những nỗ lực của chính quyền trong việc đưa toàn bộ con tin bị giam giữ tại Gaza kể từ cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Israel ngày 7-10-2023 hồi hương.

“Theo thỏa thuận ngừng bắn do tôi đàm phán, từng con tin một - dù còn sống hay đã mất - đều đã được đưa trở về nhà. Quý vị có tin được không? Không ai nghĩ điều đó là có thể” - ông Trump phát biểu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp liên bang tại Điện Capitol tối 24-2. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ đã đứng dậy vỗ tay sau bình luận này của ông Trump, trong đó có các Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, John Ossoff và Chris Coons.

Trước đó trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ đã yêu cầu Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Jared Kushner đứng lên bục để vinh danh. Cả hai đều đóng vai trò then chốt trong các cuộc đàm phán xoay quanh việc trả tự do cho toàn bộ con tin.

Biên giới với Mexico

Tổng thống Trump đã ca ngợi tình hình tại biên giới Mỹ-Mexico, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ “luôn cho phép mọi người nhập cảnh hợp pháp”.

Không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

Đề cập vấn đề Iran, ông Trump cảnh báo quốc gia này đang phát triển tên lửa đe dọa Mỹ và châu Âu, đồng thời khẳng định Washington sẽ không để Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, theo hãng tin Reuters.

"Họ đã phát triển các loại tên lửa có khả năng đe dọa châu Âu và các căn cứ của chúng ta ở nước ngoài, đồng thời đang nỗ lực chế tạo những loại tên lửa có thể sớm vươn tới lãnh thổ Mỹ" - Tổng thống Trump phát biểu.

"Họ đã được cảnh báo không được có bất kỳ nỗ lực nào trong tương lai nhằm tái thiết lập chương trình vũ khí, đặc biệt là vũ khí hạt nhân. Thế nhưng, họ vẫn tiếp tục" - ông nói thêm.

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết Iran vẫn chưa đưa ra cam kết chắc chắn với ông về việc sẽ ngừng phát triển vũ khí hạt nhân.

"Chúng ta đang trong quá trình đàm phán với họ. Họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng chúng ta vẫn chưa nghe được lời cam kết cốt lõi rằng: 'Chúng tôi sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân'" - Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Ông khẳng định lập trường: "Ưu tiên của tôi là giải quyết vấn đề này thông qua con đường ngoại giao. Nhưng có một điều chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ cho phép [Tehran] sở hữu vũ khí hạt nhân. Không thể để điều đó xảy ra”.