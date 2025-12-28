Nhìn lại năm 2025 qua những bức ảnh đa chiều 28/12/2025 14:29

(PLO)- Nhìn lại năm 2025 qua những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng chú ý và đáng suy ngẫm trên toàn cầu.

Năm 2025 ghi nhận nhiều sự kiện nổi bật. Một tổng thống trở lại nắm quyền ở Mỹ và lan tỏa ảnh hưởng ra toàn cầu. Một trận cháy rừng, gần như không thể tưởng tượng nổi, đã tàn phá các khu dân cư đông đúc. Một thỏa thuận ngừng bắn mong manh được thiết lập trong cuộc chiến Gaza.

Trong suốt một năm đầy biến động, các nhiếp ảnh gia đã ghi lại những sự kiện đó và nhiều sự kiện khác. Trong những bức ảnh táo bạo của mình, họ cho thấy những người con người đang chật vật mưu sinh giữa đống đổ nát của quê hương bị tàn phá, sự ủng hộ của đám đông dành cho nhà lãnh đạo của họ, sự khắc nghiệt của biến đổi khí hậu do chính con người gây ra.

Dưới đây là những khoảnh khắc nổi bật, đáng suy ngẫm của 12 tháng trong năm 2025 qua những bức ảnh, theo tờ The New York Times.

Tháng 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tháng cuối cùng tại nhiệm đã tham dự một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 10-1. Ông Biden kết thúc nhiệm kỳ với một loạt thành tựu, nhưng ông cũng đối mặt chỉ trích về vấn đề lạm phát, nhập cư bất hợp pháp. Ảnh: Eric Lee/THE NEW YORK TIMES

"Thông thường khi chúng tôi vào Nhà Trắng, chúng tôi sẽ đi qua hàng cột trong Vườn Hồng, nhưng lần này chúng tôi vào từ bên trong. Chúng tôi đứng bên cạnh chiếc bàn kiên định và ông ấy đang trầm ngâm, lắng nghe rất nhiều trong một cuộc gọi video. Tôi thực sự chưa từng thấy ông ấy ở tư thế đó trước đây" – nhiếp ảnh gia Eric Lee chia sẻ.

Ông Donald Trump đọc bài phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 47 của Mỹ tại Điện Capitol vào ngày 20-1. Ở tuổi 78, ông trở thành người lớn tuổi nhất tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ. Ảnh: Kenny Holston/THE NEW YORK TIMES

Nhiều ngôi nhà bị thiêu rụi sau vụ cháy Eaton, bang California (Mỹ). Ảnh chụp vào ngày 26-1.

﻿Những trận hỏa hoạn tàn phá khu vực đã phơi bày nhiều điểm yếu trong khả năng ứng phó các hiện tượng thời tiết cực đoan của vùng, khiến các nhà lãnh đạo tiểu bang và địa phương kêu gọi một cuộc rà soát toàn diện. Ảnh: Erin Schaff/THE NEW YORK TIMES

Tháng 2

Ngày 4-2, các tình nguyện viên chôn cất một số trong số gần 3.000 người thiệt mạng trong một tuần giao tranh giữa các tay súng M23 và lực lượng vũ trang Congo. Đây một trong những trận chiến đẫm máu nhất ở Congo trong nhiều thập niên. Ảnh: Guerchom Ndebo/THE NEW YORK TIMES

Những người bị trục xuất từ ​​El Paso, bang Texas (Mỹ) qua một máy bay vận tải quân sự hôm 7-2. Sự kiện thuộc chiến dịch của chính quyền ông Trump nhằm đưa hàng ngàn người nhập cư bất hợp pháp đến căn cứ hải quân Mỹ ở Guantánamo. Ảnh: Doug Mills/THE NEW YORK TIMES

Ông Eliya Cohen – một con tin người Israel – được các thành viên Hamas dẫn đi hôm 22-2. Ông là một trong 6 con tin được trả tự do trong một thỏa thuận Hamas trao đổi với Israel, để đổi lấy hơn 600 tù nhân người Palestine. Ảnh: Saher Alghorra/THE NEW YORK TIMES

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục hôm 28-2 đã biến thành một cuộc đấu khẩu gay gắt, với việc ông Trump nói với ông Zelensky rằng tổng thống Ukraine đang "đánh cược với Thế chiến III".

﻿Ảnh: Doug Mills/THE NEW YORK TIMES

“Đó là một cuộc gặp được mong đợi từ lâu. Hoàn toàn không ai ngờ nó lại căng thẳng đến vậy. Thế rồi nó biến thành một cuộc cãi vã ầm ĩ. Tình hình trở nên tồi tệ đến mức khó tin" – nhiếp ảnh gia Doug Mills chia sẻ.

Tháng 3

Các nghị sĩ đảng Dân chủ giơ cao các tấm biển phản đối khi lắng nghe bài phát biểu của Tổng thống Trump trước phiên họp chung của lưỡng viện Mỹ hôm 4-3. Trong bài phát biểu, ông Trump ca ngợi những bước đi nhanh chóng ban đầu của chính quyền mình và nhắc lại các chủ đề trong chiến dịch tranh cử. Ảnh: Kenny Holston/THE NEW YORK TIMES

“Đây là cơ hội đầu tiên để Tổng thống Trump phát biểu trước Quốc hội, và rõ ràng là các đảng viên Dân chủ phản đối mọi điều ông ấy nói. Khi tổng thống đang phát biểu, ông ấy đã đưa ra một tuyên bố mà các đảng viên Dân chủ cho là hoàn toàn sai sự thật. Vì vậy, tất cả họ đồng loạt giơ cao những tấm biển này. Đó là một cảnh tượng thực sự thú vị và khác thường” – nhiếp ảnh gia Kenny Holston nói.

Chỉ huy một đơn vị bắn tỉa thuộc quân đội Sudan đang quan sát vị trí của lực lượng bán quân sự Hỗ trợ Nhanh từ phòng ngủ của một căn hộ bỏ hoang hôm 12-3. Hai năm sau khi cuộc xung đột nổ ra, quân đội Sudan đã tái chiếm dinh tổng thống ở thủ đô Sudan.

﻿Ảnh: Ivor Prickett/THE NEW YORK TIMES

Tỉ phú Elon Musk trở thành một trong những cố vấn thân cận và có ảnh hưởng nhất của Tổng thống Trump. Ảnh chụp hôm 21-3. Ảnh: Haiyun Jiang/THE NEW YORK TIMES

Hậu quả của một cuộc không kích của Israel, khiến 2 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương hôm 28-3. Các vụ đánh bom chết người trở nên thường xuyên ở Gaza, sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas trước đó sụp đổ. Ảnh: Saher Alghorra/THE NEW YORK TIMES

Tháng 4

Một ngôi chùa ở Sagaing (một thị trấn ở miền trung Myanmar) bị hư hại do nằm ở tâm chấn của trận động đất mạnh 7,7 độ Richter. Trận động đất gây thiệt hại trên diện rộng và khiến hơn 3.700 người thiệt mạng. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Linh cữu của Giáo hoàng Francis được đưa qua Quảng trường Thánh Peter. Hàng ngàn người đã xếp hàng hàng giờ để tạm biệt vị giáo hoàng. Ảnh: Tomas Munita/THE NEW YORK TIMES

Tháng 5

Hậu quả của một cuộc không kích gần một nhà hàng tại TP Gaza (bắc Gaza) hôm 7-5, khiến 33 người thiệt mạng và 155 người bị thương. Khi các cuộc đàm phán ngừng bắn bế tắc, Israel đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Hamas. Ảnh: Saher Alghorra/THE NEW YORK TIMES

Giáo hoàng Leo tại ban công chính của Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican, sau khi được bầu làm giáo hoàng kế nhiệm Giáo hoàng Francis. Ảnh: Gianni Cipriano/THE NEW YORK TIMES

Giao tranh ở Kupiansk (Ukraine) giữa lực lượng Ukraine và lực lượng Nga hôm 15-5.

﻿Ảnh: Tyler Hicks/THE NEW YORK TIMES﻿

Tháng 6

Ông Masafumi Matsuo – một nông dân 101 tuổi – cùng với chắt trai Toki 1 tuổi vào ngày 9-6. Nhiều người sống trăm tuổi ở Nhật cho rằng tuổi thọ đáng kinh ngạc của họ là nhờ công việc họ làm. "Làm nông là thứ đã giúp tôi sống đến giờ này" – ông Matsuo nói.

﻿ Ảnh: Chang W. Lee/THE NEW YORK TIMES

Cảnh sát đã giải tán người biểu tình tại cuộc biểu tình "No Kings" tại TP Los Angeles (Mỹ) hôm 14-6. Cuộc biểu tình quy mô lớn kéo dài phản đối chính quyền ông Trump, thu hút hàng ngàn người tham gia các sự kiện trên khắp nước Mỹ. Ảnh: Philip Cheung/THE NEW YORK TIMES

Các binh sĩ Israel khảo sát đống đổ nát của những tòa nhà bị trúng tên lửa từ Iran hôm 24-6.

﻿Ảnh: Avishag Shaar-Yashuv/THE NEW YORK TIMES

Những tiếng kêu than đau buồn vang vọng khắp bệnh viện Al-Shifa, TP Gaza (bắc Gaza), sau khi hơn 30 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ không kích của Israel nhằm vào quán cà phê và nhà hàng Baqaa – một nơi nghỉ chân ven biển nổi tiếng ở Gaza.

﻿Ảnh: Saher Alghorra/THE NEW YORK TIMES

“Sân bệnh viện ngập tràn xác chết, và tiếng la hét vẫn còn văng vẳng trong tâm trí tôi. Tiếng la hét của một người phụ nữ trong bức ảnh này thu hút sự chú ý của tôi, nhưng ngay khi nhìn qua ống kính, tôi nhận ra rằng ở mỗi góc đều có một khung cảnh riêng – một lời tạm biệt, một câu chuyện, một khoảnh khắc đau buồn” – nhiếp ảnh gia Saher Alghorra chia sẻ.

Tháng 7

Những đồ đạc bị hư hại được tìm thấy sau trận lũ lụt kinh hoàng ở bang Texas (Mỹ), khiến ít nhất 135 người thiệt mạng, trong đó có 37 trẻ em. Nhiều em đang tham gia trại hè.

﻿Ảnh: Callaghan O'Hare/THE NEW YORK TIMES

Một nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ được các đồng nghiệp an ủi hôm 11-7, trong bối cảnh hơn 1.300 nhân viên của cơ quan này bị sa thải. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc cắt giảm nhân sự là cần thiết để tinh giản bộ máy cồng kềnh và loại bỏ những người theo chủ nghĩa tự do cực đoan. Ảnh: Tierney L. Cross/THE NEW YORK TIMES

Bà Naeema Abu al-Foul cùng con trai 2 tuổi Yazan hôm 19-7. Trong bối cảnh Israel áp đặt các hạn chế viện trợ cho Gaza, các cơ sở y tế và đội ngũ nhân viên của họ – vốn đã phải vật lộn để điều trị các vết thương và bệnh tật do xung đột gây ra – lại phải đối mặt tình trạng suy dinh dưỡng ngày càng gia tăng. Ảnh: Saher Alghorra/THE NEW YORK TIMES

Một gia đình ở Bờ Tây thu gom đồ đạc sau khi lực lượng Israel san phẳng nhà của họ hôm 23-7. Ảnh: Daniel Berehulak/THE NEW YORK TIMES

Tháng 8

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại căn cứ liên hợp Elmendorf Richardson ở bang Alaska hôm 15-8. Ảnh: Doug Mills/THE NEW YORK TIMES

Một khu vực tưởng niệm các nạn nhân sau một cuộc không kích, được dựng tạm ở Kiev (Ukraine) hôm 29-8. Ảnh: Finbarr O'Reilly/THE NEW YORK TIMES

“Chuyện này xảy ra khoảng một ngày sau cuộc không kích. Một vài người đang nhìn xuống hố sâu dưới tầng hầm. Như thường lệ ở những nơi như thế này, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Những cô gái ấy đang chơi đùa và chạy vòng quanh tòa nhà, chạy lên chạy xuống những cầu thang lộ thiên" – nhiếp ảnh gia Finbarr O'Reilly chia sẻ về bức ảnh.

Tháng 9

Nhà hoạt động chính trị cánh hữu Charlie Kirk bị bắn chết trên sân khấu trong một sự kiện diễn thuyết hôm 10-9. Hiện trường vụ việc tại Đại học Utah Valley.

﻿ Ảnh: Kim Raff/THE NEW YORK TIMES

Những người Gaza bắt đầu cuộc hành trình gian khổ dọc theo con đường ven biển phía nam từ TP Gaza sau khi Israel ban hành lệnh sơ tán, cảnh báo rằng họ đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công trên bộ để chiếm TP. Ảnh: Saher Alghorra/THE NEW YORK TIMES

Tháng 10

Các tù nhân người Palestine sau khi được Israel thả và đi đến TP Khan Younis (nam Gaza) hôm 13-10. Thỏa thuận giữa Israel và Hamas đã mang lại sự nhẹ nhõm cho nhiều người ở Gaza nhưng không giải quyết được một số điểm mấu chốt khó khăn nhất trong cuộc chiến.

﻿Ảnh: Saher Alghorra/THE NEW YORK TIMES

Sau 123 năm tồn tại, Cánh Đông của Nhà Trắng đã biến thành một đống đổ nát vào hôm 24-10 để nhường chỗ cho một phòng khiêu vũ trị giá 300 triệu USD theo lệnh của Tổng thống Trump. Việc phá dỡ này đã gây ra sự phản đối từ các nhà bảo tồn và đảng Dân chủ.

﻿Ảnh: Doug Mills/THE NEW YORK TIMES

Buổi vận động tranh cử của ứng viên thị trưởng New York (Mỹ) Zohran Mamdani (thuộc đảng Dân chủ) hôm 26-10. Ông Zohran Mamdani sau đó đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng New York. Ông Mamdani đi vào lịch sử với tư cách thị trưởng Hồi giáo đầu tiên của TP New York, người gốc Nam Á đầu tiên đảm nhiệm cương vị này, và là một trong những thị trưởng trẻ nhất khi chỉ mới 34 tuổi. Ảnh: Vincent Alban/THE NEW YORK TIMES

Ba ngày sau khi cơn bão Melissa càn quét Jamaica, nhiều người dân tại các cộng đồng bị ảnh hưởng còn bị mắc kẹt trong nước lũ. Cơn bão mạnh đã tàn phá nhiều quốc đảo, để lại thương vong và sự tàn phá trên diện rộng. Ảnh: Erin Schaff/THE NEW YORK TIMES

Tháng 11

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng hôm 18-11. Ảnh: Kenny Holston/THE NEW YORK TIMES

Khu chung cư Wang Fuk Court tại Hong Kong (Trung Quốc) cháy lớn vào ngày 27-11. Đến nay, nhà chức trách xác nhận 161 người đã thiệt mạng do vụ cháy. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Hôm 28-11, một trạm chiếu phim tạm bợ tại TP Gaza chiếu bộ phim “Up” đã thu hút sự chú ý của nhiều trẻ em. Sau hơn hai năm xung đột, nhiều người ở Gaza buộc phải sống trong các trại lều tạm bợ mà không có nước sinh hoạt hay điện. Ảnh: Saher Alghorra/THE NEW YORK TIMES

Tháng 12

Hàng trăm cảnh sát tràn ngập các con phố gần Đại học Brown, bang ﻿Rhode Island (Mỹ) sau vụ xả súng hôm 13-12. Tay súng giết chết 2 sinh viên và làm bị thương 9 người khác trước khi bỏ trốn khỏi khuôn viên trường. Ảnh:Christopher Capozziello/THE NEW YORK TIMES