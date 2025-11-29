ẢNH-VIDEO: Indonesia chìm trong lũ dữ, 174 người chết và 79 mất tích 29/11/2025 08:02

(PLO)- Mưa lũ kinh hoàng trên đảo Sumatra (Indonesia) đã khiến ít nhất 174 người thiệt mạng, 79 người còn mất tích; con số thương vong có thể còn gia tăng do còn nhiều khu vực mà lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận.

Cơ quan quốc gia về Ứng phó thiên tai Indonesia (BNPB) hôm 28-11 cho biết ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên đảo Sumatra ở miền tây nước này đã khiến ít nhất 174 người thiệt mạng và 79 người mất tích, theo hãng tin Al Jazeera.

Trong cuộc họp báo từ tâm lũ North Tapanuli (tỉnh North Sumatra, Indonesia), Giám đốc BNPB - Trung tướng Suharyanto cho biết tính tới 6 giờ 2 phút tối 28-11, tổng số người thiệt mạng do thiên tai ở Sumatra đã lên tới 174 người, tăng gần 60 trường hợp so với thống kê trước đó cùng ngày.

Tuy nhiên, ông Suharyanto lưu ý rằng “dữ liệu này sẽ tiếp tục được cập nhật vì vẫn còn những điểm chưa thể tiếp cận, có thể có thương vong tại các địa điểm sạt lở đất không thể tiếp cận”.

Lũ quét hôm 28-11 tại huyện Lubuk Alung (tỉnh West Sumatra). Nguồn: X/Volcaholic

Tỉnh North Sumatra là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với 116 người được xác nhận đã thiệt mạng do lũ. Tỉnh Aceh có 35 người chết và 25 người mất tích, còn tỉnh West Sumatra báo cáo 23 người chết và 12 người mất tích.

Chính phủ Indonesia đã tuyên bố giai đoạn ứng phó khẩn cấp tại tỉnh Aceh sẽ kéo dài từ ngày 28-11 tới ngày 11-12. Trước đó, tỉnh West Sumatra đã được đặt trong tình trạng ứng phó khẩn cấp từ ngày 25-11 tới ngày 8-12, còn ở tỉnh North Sumatra là từ ngày 27-11 tới ngày 10-12. Trong thời gian này, việc sơ tán người dân, phân phối hàng cứu trợ và mở đường tiếp cận các khu vực bị thiên tai sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Người phát ngôn BNPB Abdul Muhari cho biết thông tin liên lạc với một số khu vực trên đảo Sumatra vẫn đang bị gián đoạn. Chính quyền đang nỗ lực khôi phục nguồn điện và dọn dẹp các con đường để tiếp cận các khu vực bị ngập sâu, cũng như triển khai các thiết bị internet vệ tinh Starlink tới các vùng bị mất sóng viễn thông.

Lũ cuốn sập một câu cầu ở huyện Aceh Besar (tỉnh Aceh) hôm 27-11. Nguồn: X/Military Jouranl

Không quân Indonesia đã điều thêm một trực thăng Caracal H-225M tham gia cứu hộ, 3 trực thăng khác đang trong trạng thái chờ. Trước đó, 3 vận tải cơ Hercules C-130 và một máy bay A-400 đã được triển khai tới các tỉnh bị ngập lụt theo lệnh của Tổng thống Prabowo Subianto.

Ông Subianto hôm 28-11 cho biết chính phủ Indonesia “vẫn tiếp tục theo dõi”, “tiếp tục gửi hàng cứu trợ” cho các khu vực bị ngập lụt trên đảo Sumatra.

Truyền thông Indonesia cho biết nước đã bắt đầu rút tại nhiều khu vực, song một số vùng vẫn còn bị ngập sâu.

Một ngôi làng ở tỉnh Aceh hôm 28-11 vẫn bị cô lập giữa lũ. Ảnh: ANTARA

Lũ lụt tại tỉnh West Sumatra (ảnh chụp ngày 28-11). Ảnh: ANTARA

Lũ lụt tại tỉnh West Sumatra (ảnh chụp ngày 25-11). Ảnh: ANTARA

Sạt lở đất tại tỉnh Aceh hôm 28-11. Ảnh: ANTARA

Ô tô bị cuốn trôi, xếp chồng lên nhau do mưa lũ ở tỉnh West Sumatra (ảnh chụp ngày 27-11). Ảnh: KOMPAS

Nước lũ bắt đầu rút tại một số khu vực ở tỉnh North Sumatra hôm 27-11. Ảnh: KOMPAS

Không quân Indonesia hôm 28-11 vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ trên đảo Sumatra bằng trực thăng. Ảnh: ANTARA

Quân đội Indonesia hôm 28-11 tập kết hàng cứu trợ, chuẩn bị vận chuyển tới cho người dân vùng lũ ở tỉnh Aceh bằng trực thăng. Ảnh: ANTARA