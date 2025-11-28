Loạt nước Đông Nam Á oằn mình trong lũ dữ, gần 250 người thiệt mạng 28/11/2025 18:19

(PLO)- Số người thiệt mạng do lũ lụt ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia đã gần 250 người trong bối cảnh Đông Nam Á đối mặt đợt mưa lũ lịch sử.

Tính đến chiều 28-11, số người thiệt mạng do lũ lụt ở Đông Nam Á đã gần 250 người. Chính quyền khu vực đang nỗ lực giải cứu những người dân bị mắc kẹt, khôi phục điện và thông tin liên lạc, đồng thời phối hợp các nỗ lực khắc phục hậu quả khi nước bắt đầu rút, theo hãng tin Reuters.

Trong tuần qua, phần lớn Indonesia, Malaysia và Thái Lan đã hứng chịu mưa lớn do bão, kết hợp với một cơn bão nhiệt đới hiếm gặp hình thành ở eo biển Malacca.

Cầu Mount Nago bị sập do lũ quét ở Tây Sumatra (Indonesia). Ảnh: BNPB/Sutantaaditya.com/ Shutterstock

Tại đảo Sumatra (Indonesia) - nơi bị ảnh hưởng nặng nề, tính đến chiều 28-11, đã có 94 người được xác nhận tử vong, theo ông Abdul Muhari - phát ngôn viên của Cơ quan giảm thiểu thiên tai quốc gia Indonesia.

Ở khu vực Padang Pariaman của đảo Sumatra - nơi ghi nhận 22 người thiệt mạng, người dân đã phải đối mặt mực nước cao ít nhất 1 m và lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa tiếp cận được khu vực.

"Chúng tôi đang cạn kiệt nhu yếu phẩm và lương thực" - theo ông Muhammad Rais, một cư dân 40 tuổi, người buộc phải chuyển lên tầng hai của ngôi nhà để tránh nước dâng cao.

Thông tin liên lạc vẫn bị gián đoạn ở một số khu vực trên đảo Sumatra và chính quyền đang nỗ lực khôi phục điện cũng dọn dẹp các con đường sau các vụ lở đất.

Ông Muhari cho biết thêm rằng Indonesia sẽ tiếp tục vận chuyển hàng viện trợ bằng đường hàng không đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Các quan chức cho biết dự báo mưa sẽ tiếp diễn ở phần lớn Sumatra, mặc dù cường độ mưa dự kiến ​​sẽ giảm bớt.

Trong khi đó, người phát ngôn chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cho biết ít nhất 145 người đã thiệt mạng trên khắp các tỉnh phía nam Thái Lan trong bối cảnh nước lũ bắt đầu rút đi cho phép nhìn rõ hơn về thảm họa.

Phần lớn số người thiệt mạng ở tỉnh Songkhla - nơi mà quản lý Bệnh viện Songklanagarind cho biết không còn chỗ để tiếp nhận thi thể và hiện đang phải nhờ đến xe tải đông lạnh.

"Nhà xác đã quá tải, chúng tôi cần thêm sự hỗ trợ" - anh Charn, một nhân viên nhà xác, nói với hãng tin AFP.

Những ngôi nhà bị ngập trong nước lũ ở Hat Yai, tỉnh Songkhla (phía nam Thái Lan). Ảnh: AFP

Tại TP Hat Yai - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Thái Lan, mưa cuối cùng đã tạnh, nhưng khu vực vẫn bị ngập sâu trong nước lũ và nhiều người dân vẫn không có điện. Lũ lụt đã gây ra thiệt hại lớn tới tài sản của người dân.

Quốc gia láng giềng Malaysia báo cáo 2 người thiệt mạng khi cơn bão nhiệt đới Senyar đổ bộ vào đất liền vào khoảng nửa đêm 28-11 và hiện đã suy yếu dần.

Các cơ quan khí tượng Malaysia vẫn đang chuẩn bị ứng phó với mưa lớn và gió mạnh, đồng thời cảnh báo rằng biển động có thể gây nguy hiểm cho các tàu thuyền nhỏ.

Khoảng 30.000 người sơ tán vẫn đang ở trong các nơi trú ẩn.

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết vào ngày 28-11 rằng họ đã sơ tán 1.459 công dân Malaysia bị mắc kẹt tại hơn 25 khách sạn bị lũ lụt ở nước láng giềng Thái Lan, đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ nỗ lực cứu hộ 300 người còn lại vẫn đang bị mắc kẹt trong các vùng lũ lụt.

Ngoài ra, các nhà chức trách cho biết thêm 46 người đã thiệt mạng do bão tại quốc đảo Sri Lanka ở Nam Á.