Thái Lan, Malaysia gồng mình ứng phó lũ lịch sử 26/11/2025 15:44

(PLO)- Ngập lụt nghiêm trọng đã làm 18 người thiệt mạng ở Thái Lan, trong khi số người phải sơ tán ở Malaysia tiếp tục tăng.

Các tỉnh ở miền nam Thái Lan và một số bang láng giềng ở Malaysia đang hứng chịu một trong những trận lũ lụt tồi tệ nhất lịch sử, gây thiệt hại to lớn về người và của.

Thái Lan: Lượng mưa “300 năm có một”, 18 người chết

Tính đến ngày 26-11, tức ngày thứ sáu của đợt ngập lụt, đã có 18 người thiệt mạng vì lũ trong bối cảnh mực nước vẫn tiếp tục dâng lên tại miền nam Thái Lan, theo tờ Bangkok Post.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết lũ đã cướp đi sinh mạng của 6 người ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, 5 người ở Songkhla, 3 người ở Pattani, 2 người ở Yala và 2 người ở tỉnh Phatthalung.

Lũ nghiêm trọng vẫn tiếp diễn tại 9 trong số 14 tỉnh miền nam Thái Lan, khiến hơn 2,78 triệu người bị ảnh hưởng nặng nề, với hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập. Bộ Y tế Thái Lan cho biết khoảng 20.000 người sơ tán đang trú tại 273 điểm.

Từ cuối tuần qua, mưa lớn kỷ lục đã đổ xuống miền nam. Lượng mưa lớn nhất ghi nhận tại TP Hat Yai, trung tâm giao thông và thương mại của tỉnh Songkhla, với “lượng mưa nghiêm trọng nhất trong 300 năm” được ghi nhận, theo Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan.

Ở Hat Yai, nước lũ dâng đến khoảng 2,5 m, quét qua TP và tràn vào nhà dân. Ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều tuyến đường chìm trong nước, nhà cửa ngập quá nửa, các đội cứu hộ dùng thuyền để đưa người dân ra ngoài và chuyển hàng cứu trợ.

Ngập lụt ở miền nam Thái Lan. Ảnh: AFP

Ngày 25-11, chính phủ Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở Songkhla. Thủ tướng Thái Lan - ông Anutin Charnvirakul cùng một số bộ trưởng đã tới tỉnh Songkhla vào ngày 26-11 để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu trợ và thăm người dân bị ảnh hưởng.

Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được tăng cường. Ngày 26-11, Đại tướng Phana Klaewplodthuk - Tư lệnh Lục quân Thái Lan - đã chỉ đạo huy động toàn bộ máy bay quân sự, thiết bị y tế và điều động lực lượng đặc nhiệm cùng phương tiện cơ động để khẩn cấp hỗ trợ người dân tại các vùng bị ngập lụt.

Theo tờ Khaosod, Trung tâm Không quân Lục quân điều đã 1 trực thăng vận tải đa dụng Mi-17 và 2 trực thăng đa dụng EC-145, cùng ê-kíp và thiết bị y tế khẩn cấp thuộc Cục Quân y Lục quân. Các trực thăng sẽ đến căn cứ của Sư đoàn Bộ binh số 42 tại Hat Yai và sẵn sàng làm nhiệm vụ từ 4 giờ chiều 26-11 (giờ địa phương).

Tư lệnh Lục quân yêu cầu tất cả các đơn vị thực hiện nhiệm vụ với mức độ thận trọng cao nhất, hỗ trợ sơ tán người dân bằng thuyền và xe gầm cao tại các khu vực ngập sâu, đồng thời điều lực lượng đặc nhiệm thực hiện đu dây cứu người bị mắc kẹt ở vùng nguy hiểm.

Các đội ngũ y tế quân đội cũng được điều động xuống hiện trường để chăm sóc bệnh nhân liên tục, nhằm đảm bảo cứu trợ người dân một cách an toàn và đầy đủ cho đến khi tình hình trở lại bình thường.

Cục Khí tượng Thái Lan dự báo lượng mưa sẽ giảm dần từ ngày 26-11 đến 1-12. Tuy nhiên, PGS Seree Supratid, giám đốc Trung tâm Biến đổi Khí hậu và Thảm họa của ĐH Rangsit đồng thời là phó chủ tịch Quỹ Hội đồng Cảnh báo Thảm họa Quốc gia Thái Lan, cảnh báo rằng dù mực nước ở thượng nguồn huyện Sadao đang giảm, dòng nước từ thượng nguồn đổ về hạ lưu sẽ tăng trước khi vào TP Hat Yai, khiến tình trạng lũ thêm trầm trọng. Vị chuyên gia cảnh báo rằng TP sẽ còn bị nước bao phủ ít nhất tới giữa tháng 12.

Các nhà khí tượng học cho biết rằng trong năm nay, La Nina, một hiện tượng khí hậu tại Thái Bình Dương, đã gây mưa vượt mức bình thường ở Đông Nam Á, có nguy cơ gây ra lũ lụt nghiêm trọng.

Malaysia tiếp tục sơ tán người dân

Người dân Malaysia sơ tán do lũ lụt. Ảnh: KUALA KRAI FIRE AND RESCUE STATIONS

Tại Malaysia, số người sơ tán đến các trung tâm cứu trợ tạm thời ở các bang bị ngập lụt tiếp tục tăng vào sáng 26-11, theo hãng thông tấn Bernama. Trước đó, truyền thông đưa tin Malaysia đã sơ tán hơn 15.000 người song chưa ghi nhận thương vong.

Bang Kelantan - giáp biên giới Thái Lan, vẫn là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với số người phải di dời do lũ tăng lên 9.615 người. Số người phải sơ tán gia tăng sau khi thêm 4 huyện của bang bị ngập vào sáng sớm 26-11, theo cổng thông tin của Cục Phúc lợi Xã hội Malaysia.

Cơ quan này cho biết mực nước tại nhiều sông lớn ở Kelantan vẫn cao, với một số trạm đo ghi nhận mức trên ngưỡng cảnh báo.

Tại bang Perlis, đến sáng 26-11 số người cần sơ tán tăng lên 6.087 người so với 5.244 người vào tối hôm trước. Bang Kehah ghi nhận số người cần sơ tán tăng lên 3.049 người từ 1.021 gia đình.

Tại bang Selangor, số người sơ tán cũng tăng lên 2.970 ở 7 huyện bị ngập.

Nước lũ cũng trở lại bang Terengganu, ảnh hưởng các huyện Marang và Besut, với 153 người được sơ tán tính đến 8 giờ sáng 26-11 (giờ địa phương). Công tác sơ tán người dân trong vùng lũ tiếp tục tại các bang Penang, Pahang trong khi tình trạng sạt lở được báo cáo tại bang Sabah.

Cục Khí tượng Malaysia dự báo sấm sét và “mưa rất lớn” sẽ tiếp tục đến hết ngày 26-11, đặc biệt tại các huyện phía bắc Kelantan và bang Perlis, giáp biên giới phía tây Malaysia - Thái Lan.

Cũng trong ngày 26-11, Phó Thủ tướng Malaysia - ông Ahmad Zahid Hamidi cho biết 9.800 nhân sự từ nhiều cơ quan chính phủ cùng 7.000 phương tiện tác chiến đã được triển khai trên toàn quốc trong khuôn khổ chuẩn bị ứng phó các thảm họa lũ lụt.

Trước đó, ông Ahmad Zahid cho biết để đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt ở các khu vực nguy cơ cao, Lực lượng Bảo vệ Dân sự (CDF) đã chuẩn bị với 91 phương tiện trên đất liền và trên nước, bao gồm nhiều loại thuyền, xe cứu thương, xe tải, máy bay không người lái và trang thiết bị cứu hộ trên mặt nước. Ngoài ra, các Trung tâm Quản lý Thiên tai cũng hoạt động 24/7 để theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mực nước sông và các sườn dốc có nguy cơ.

“Chính phủ đã đảm bảo rằng tất cả các người dân vùng lũ được sơ tán đến trung tâm cứu trợ đều được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm như lương thực cơ bản, vật dụng sinh hoạt, đồ vệ sinh, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác” - ông nói.

“Do đó, tôi kêu gọi tất cả những người được sơ tán và người dân ở các khu vực nguy cơ cao tuân thủ hướng dẫn của chính quyền để tránh và giảm thiểu tác động của thiên tai đối với tính mạng và tài sản” - theo phó thủ tướng Malaysia.