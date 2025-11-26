Những đứa trẻ mồ côi sau mưa lũ 26/11/2025 14:40

(PLO)- Sau đợt mưa lũ lịch sử, Đắk Lắk có 63 người chết, 8 người mất tích, để lại những nỗi đau khôn nguôi đối với người ở lại.

Trong đêm mưa lũ, người đàn ông gắng sức bình sinh, đẩy con trai lên bờ rồi quay lại cứu vợ. Thế nhưng, dòng nước hung dữ đã cuốn trôi vợ chồng ông đi mãi, bỏ lại ba đứa con đang ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới.

3 anh em mồ côi vì tin đồn vỡ đập

Cuối tháng 11, PLO tìm về thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk. Sau đợt mưa lũ lịch sử, cảnh vật nơi đây xơ xác. Nhiều tuyến giao thông bị xói lở nặng, nhiều căn nhà bị nước cuốn tan hoang.

Các con và người thân tiễn đưa vợ chồng ông Thôi. Ảnh: M.M

Trên con đường nhỏ vắt qua cánh đồng lúa thôn Vạn Lộc, nhiều người dân tới thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình ông Phan Văn Thôi (51 tuổi) và bà Phạm Thị Như Thùy (42 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ).

Ông Phạm Kim Thành (anh trai bà Thùy), cho biết hôm 20-11, nước lũ dâng lên. Lúc này, tin đồn vỡ đập khiến bà con trong vùng xôn xao, ai nấy hốt hoảng bỏ chạy vì chẳng biết nước ngập đến đâu.

Vợ chồng ông Thôi, cùng chở con trai là Phan Chí Công (9 tuổi), theo xe máy chạy lũ. Khi di chuyển qua cầu Cháy (cách nhà khoảng 500 m), mặt cầu bị sụt lún, khiến xe máy của ông Thôi sụp xuống, cả gia đình rơi vào dòng nước đang chảy xiết.

Trong khoảnh khắc sinh tử, ông Thôi dùng hết sức đẩy con trai lên bờ. Thấy con đã bám được bụi cây, người đàn ông này tiếp tục quay lại cứu vợ. Tuy nhiên, khi ông Thôi nắm được tay vợ thì dòng lũ cuộn xiết, cuốn trôi cả hai trong đêm tối, bỏ lại đứa con thơ gào khóc trong đêm tối.

Hình ảnh tang thương nơi vùng quê vốn yên bình khiến ai nấy đều xót xa. Ảnh: M.M

Trong lúc cháu Khôi gào khóc, tuyệt vọng thì may mắn được người dân trong vùng cứu giúp, đưa về an toàn.

Mọi người cũng tập trung tìm kiếm vợ chồng ông Thôi nhưng nước lớn, trời tối nên rất khó khăn. Trong đêm 20-11, thi thể ông Thôi được tìm thấy cách nơi bị nạn khoảng 600 m. Còn thi thể bà Thùy được tìm thấy vào ngày 21-11, gần nơi bị nạn.

Ông Thành cho biết thêm, hôm xảy ra sự cố, trong vùng mất điện, mất hết mọi thông tin. Vì vậy, khi nghe bà con xôn xao tin vỡ đập, mọi người rất lo, phải sơ tán gấp, không thể kiểm chứng thông tin.

“Nhà vợ chồng em gái tôi có vị trí cao, ít khi ngập. Đợt lũ vừa qua, nước cũng chỉ dâng lên tầm 1 m. Nếu không có tin đồn vỡ đập thất thiệt, hiện gia đình em tôi vẫn bình an. Không chỉ vợ chồng em tôi mà còn nhiều người khác phải chịu hậu quả, mất người thân vì tin đồn thất thiệt. Mong rằng, người dùng mạng xã hội sẽ tử tế, trách nhiệm hơn, đừng phao tin khi chưa có căn cứ”, ông Thành nói.

Con trai, người thân ôm di ảnh vợ chồng ông Thôi ra nghĩa trang. Ảnh: M.M

Vợ chồng ông Thôi có ba con trai. Trong đó, hai con lớn đang học đại học ở TP.HCM, con út học lớp 4.

Lặng nhìn về di ảnh cha mẹ nghi ngút khói nhang, em Phan Tiến Thịnh (21 tuổi, con trai đầu của ông Thôi), cho biết sau biến cố, nhà trường đã thông báo sẽ hỗ trợ học phí, giúp em trong thời gian học còn lại. Tuy nhiên, Thịnh rất lo vì không còn cha mẹ, đứa em út còn quá nhỏ sẽ chịu nhiều thiệt thòi.

“Cha mẹ mất rồi, giờ chúng em chỉ biết nương tựa vào nhau và cậy nhờ chú bác, bà con xóm giềng. Những ngày tháng tới, chúng em sẽ rất khó khăn. Em sẽ sắp xếp việc nhà, động viên hai em. Đợi các em ổn định tâm lý, em sẽ tiếp tục học để hoàn thành chương trình”, Thịnh nói, rồi quay đi, vội lau nước mắt.

Mưa lũ nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà tại Đắk Lắk. Ảnh: N.D

Ông Huỳnh Cát Tường, Chánh văn phòng UBND xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trong đợt mưa lũ lịch sử, trên địa bàn bị mất điện, sóng điện thoại chập chờn. Trong thời điểm đó, đã xuất hiện thông tin vỡ đập thất thiệt, gây hoang mang cho bà con.

“Vì chạy lũ khi nghe tin đồn vỡ đập thất thiệt, vợ chồng ông Thôi bỏ chạy và gặp nạn thương tâm”, ông Tường nói.

Được biết, chiều 25-11, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên các con của vợ chồng ông Thôi. Từ các nguồn vận động, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho mỗi cháu đang học đại học, hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho cháu nhỏ học lớp 4 cho đến khi 18 tuổi.

Con trai mất mẹ vì sạt lở đất

Trong trận mưa lũ lịch sử, tại tổ dân phố Dân Phú 2, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, một bé trai tám tuổi, phút chốc trở thành trẻ mồ côi vì mất mẹ.

Hôm 19-11, mưa lũ gây sạt lở đất, vùi lấp chị VTU (33 tuổi, Bí thư chi đoàn tổ dân phố Dân Phú 2).

Khu vực sạt lở sau nhà chị U. Ảnh: H.T

Sau hơn 3 giờ đồng hồ tìm kiếm, người dân và lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể U để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện, phía sau nhà chị U đất đá vẫn ngổn ngang. Trong nhà, bàn thờ chị U đặt ở một góc nhỏ, khói ngang nghi ngút, không khí tang thương, u uất.

Bà Võ Thị Phố (39 tuổi, chị gái nạn nhân), kể rằng hôm 19-11, trời mưa to, gây sạt lở, đè trúng chị U.

Khi hay tin, bà Phố tất tả chạy tới thì thấy trước mắt là một bãi đất đá ngổn ngang. Con trai chị U gào khóc, gọi mẹ dưới cơn mưa tầm tã.

Theo bà Phố, em gái bà đã ly hôn, một mình nuôi con nhỏ là cháu Lê Võ Anh Tú (8 tuổi, học lớp 3). Tú mắc ung thư máu, nhưng học rất giỏi, là niềm tự hào lớn nhất của chị U.

Người chị đau xót kể lại phút giây mất đi người em ruột. Ảnh: H.T

“Sau biến cố, người thân đã đưa Tú về chăm sóc và cố gắng để cháu học hành. Chúng tôi cũng bảo ban nhau, phải yêu thương Tú nhiều hơn, cố gắng bù đắp cho đứa trẻ thiếu hơi ấm, thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ khi còn quá nhỏ”, bà Phố nói.

Chị Trần Thị Phương Linh, Bí thư Đoàn phường Sông Cầu cho biết, chị U là một người hiền lành, thân thiện, luôn năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động do đoàn tổ chức.