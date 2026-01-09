1 con tê tê và 5 con rùa vàng quý hiếm được thả về rừng 09/01/2026 16:38

(PLO)- Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã thả một con tê tê và năm rùa núi vàng quý hiếm về rừng tự nhiên.

Ngày 9-1, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp với UBND xã Ayun và Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang, tỉnh Gia Lai tổ chức thả sáu cá thể động vật rừng quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Các cá thể động vật quý hiếm được thả, gồm: một con tê tê Java (nhóm IB) và năm con rùa núi vàng (nhóm IIB).

Clip thả một con tê tê Java và năm rùa núi vàng quý hiếm về rừng tự nhiên tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Vị trí trí thả thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Thời điểm thả, sáu cá thể động vật quý hiếm có sức khỏe tốt sau một thời gian được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi.

Quá trình thả thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn; kết hợp ghi hình, chụp ảnh làm tư liệu.

Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thả năm con rùa núi vàng quý hiếm.

Con tê tê Java, nhóm IB.

Theo Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, việc thả động vật rừng về môi trường tự nhiên là hoạt động thiết thực trong công tác cứu hộ, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.