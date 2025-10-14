Thả 4 cá thể động vật quý hiếm vào rừng tự nhiên 14/10/2025 13:35

(PLO)-Người dân ở Gia Lai tự nguyện giao nộp bốn cá thể động vật quý hiếm cho cơ quan chức năng thả vào tự nhiên.

Ngày 14-10, Trung tâm Cứu hộ- bảo tồn và phát triển sinh vật- Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị phối hợp cơ quan chức năng thả bốn cá thể động vật rừng quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Trung tâm Cứu hộ- bảo tồn và phát triển sinh vật- Vườn quốc gia Kon Ka Kinh bốn cá thể động vật vào tự nhiên. Ảnh: ĐVCC.

Bốn cá thể động vật được thả vào rừng gồm hai cá thể rùa, một trăn đất thuộc nhóm IIB và một cá thể tê tê Ja va thuộc nhóm IB. Đây là những cá thể động vật được người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Bốn cá thể động vật này được người dân tự nguyện giao nộp để thả vào tự nhiên.

Trung tâm Cứu hộ- bảo tồn- phát triển sinh vật tổ chức thả bốn cá thể động vật vào tự nhiên có sự chứng kiến của lực lượng Công an xã Ayun, kiểm lâm khu vực Mang Yang, chính quyền địa phương xã Ayun. Trước thời điểm thả vào rừng, tình trạng sức khỏe các cá thể động vật đều tốt.