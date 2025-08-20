'Mắt thần' khám phá cuộc sống của các động vật quý hiếm trong rừng sâu

(PLO)- 68 bẫy ảnh trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị) đã ghi lại hơn 5.000 bức ảnh chân thực về những loài động vật quý hiếm.
Sau 2 tháng đặt 68 bẫy ảnh trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (
Quảng Trị), lực lượng chức năng đã thu về kết quả đáng kinh ngạc với hơn 5.000 bức ảnh của hàng chục loài động vật hoang dã, trong đó nhiều loài nằm trong Sách đỏ. 68 bẫy ảnh được các cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị lắp đặt trong lõi rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa vào tháng 5-2025. Sau 2 tháng đặt bẫy ảnh, kết quả thu được hơn 8.800 bức ảnh, trong đó hơn 5.000 bức ghi nhận nhiều loài động vật quý hiếm. Đơn vị đã ghi nhận 22 loài thuộc 13 họ, 7 bộ, 2 lớp. Trong đó, 5 loài với 1 loài nguy cấp (EN), 4 loài sắp nguy cấp (VU) quy định trong Sách đỏ thế giới (IUCN); 7 loài với 2 loài nguy cấp, 5 loài sắp nguy cấp theo Sách đỏ Việt Nam; 13 loài với 4 loài thuộc nhóm IB, 9 loài thuộc nhóm IIB - Nghị định 84/NĐ-CP. Gà lôi trắng được ghi nhận qua bẫy ảnh. Cầy gấm (cầy vòi hương) được bẫy ảnh ghi lại. Trĩ sao. Các động vật được bẫy ảnh ghi lại trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Thỏ vằn. Những con nai đang tìm kiếm thức ăn trước khu vực đặt bẫy ảnh. Cầy gấm hay cầy vòi hương (ảnh trên) và sơn dương (ảnh dưới) được ghi nhận thông qua bẫy ảnh. Theo ông Trương Quang Trung - Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), đây là kết quả hết sức bất ngờ, cho thấy các loài động vật hoang dã trong lâm phần đang được bảo vệ, bảo tồn và sinh trưởng tốt.