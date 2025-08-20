'Mắt thần' khám phá cuộc sống của các động vật quý hiếm trong rừng sâu 20/08/2025 11:14

(PLO)- 68 bẫy ảnh trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị) đã ghi lại hơn 5.000 bức ảnh chân thực về những loài động vật quý hiếm.