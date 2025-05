Bản tin trưa 24-5: 6 địa bàn trọng điểm buôn bán động vật quý hiếm ở Đắk Lắk; Bắt đầu có thiệt hại do mưa lũ ở miền Bắc 24/05/2025 12:41

Ngày 24-5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bốn vụ án, khởi tố bốn bị can về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý hiếm, nguy cấp.

Công an phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Thiện (34 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa Long An.