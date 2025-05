Bản tin trưa 23-5: Hành trình truy bắt kẻ sát hại hàng xóm ở Quảng Trị 23/05/2025 12:00

(PLO)- Bản tin trưa 23-5: Hành trình truy bắt kẻ sát hại hàng xóm ở Quảng Trị rồi bỏ trốn; Vụ kem chống nắng công ty chồng Đoàn Di Băng: Hoả tốc chỉ đạo công an làm rõ.

Bản tin trưa 23-5: Ngày 23-5, Trung tá Hồ Sỹ Đông, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đã di lý bị can Võ Thế Hùng (43 tuổi; ở xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh), nghi can sát hại hàng xóm từ Quảng Nam về Quảng Trị để điều tra.

Theo đó, ngay khi nhận được thông tin về vụ giết người xảy ra tại xã Vĩnh Giang, Công an tỉnh Quảng Trị đã lập tức triển khai lực lượng đến hiện trường để làm rõ vụ việc và truy bắt thủ phạm.