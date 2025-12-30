Thời tiết ngày 30-12: Bắc Bộ rét đậm, Nam Bộ có mưa giông 30/12/2025 05:30

(PLO)-Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết ngày 30-12, Bắc Bộ rét đậm, trong khi Nam Bộ chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết ngày 30-12, khu vực Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại kèm mưa vài nơi và sương mù sáng sớm, trong khi Nam Bộ chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, giông vài nơi, có khả năng lốc, sét và gió giật mạnh.

