Thời sự sáng 30-12: Tuyên bố chung từ Đối thoại Vân Nam; Đề xuất đáng chú ý sau vụ tai nạn ở Lào Cai 30/12/2025 06:00

(PLO)- Thời sự sáng 30-12: Bắt giữ đối tượng truy nã có 4 tiền án; Trường mầm non đề xuất dựng công trình tưởng niệm các nạn nhân vụ lật xe khách ở Lào Cai; Đối thoại Vân Nam: Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan ra tuyên bố chung 5 điểm...

Sau 2 ngày đối thoại tại Vân Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan ra tuyên bố chung 5 điểm hòa giải.

Ba bên nhấn mạnh rằng Tuyên bố chung này phục vụ lợi ích cơ bản và lâu dài của nhân dân hai nước Campuchia - Thái Lan, phát đi tín hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực. Tuyên bố cũng cho thấy đối thoại và tham vấn là con đường thực tế, hiệu quả để giải quyết các tranh chấp phức tạp.