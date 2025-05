Bản tin trưa 21-5: Bắt bị can truy nã đặc biệt, nhiều lần nổ súng; Sắp xử phúc thẩm bị cáo Trần Đình Triển 21/05/2025 12:00

Bản tin trưa 21-5: Ngày 20 tháng 5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ K’ Lộc (26 tuổi, ngụ xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi cướp tài sản. K’Lộc là người đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công tỉnh Bình Thuận truy nã đặc biệt. Trước đó, ngày 19 tháng 1, do có mâu thuẫn với gia đình bên vợ nên K’Lộc đã mang súng đến bắn nhiều phát vào nhà ông V.S. (tên viết tắt) ở xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận rồi bỏ trốn. Đến ngày 27 tháng 2, K’ Lộc tiếp tục dùng súng bắn nhiều phát vào nhà cha vợ ở xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình rồi cướp xe máy bỏ trốn vào rừng.