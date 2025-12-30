Sắp xét xử 2 cựu thiếu tướng quân đội và 2 cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa 30/12/2025 11:16

(PLO)- Hai cựu thiếu tướng quân đội và hai cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa sắp bị Tòa án Quân sự Quân khu 5 đưa ra xét xử liên quan vụ sai phạm tại Sân bay Nha Trang.

Ngày 30-12, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã có quyết định đưa ra xét xử vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan dự án sân bay Nha Trang (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Theo đó, vụ án sẽ được xét xử vào ngày 6-1-2026, tại Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội, phường Đống Đa, TP Hà Nội. Vụ án được xét xử công khai, do Thượng tá, thẩm phán Nguyễn Hữu Bình làm chủ tọa phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu. Ảnh: ĐẮC LAM

Trong vụ án, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở TN&MT, nay là Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa), Hoàng Viết Quang (cựu thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Duy Cường (cựu thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân), cùng bị VKS Quân sự Trung ương truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Ba bị can khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Trần Hữu Định (giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á), Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn).

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến 2024, Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái, Hoàng Viết Quang, Nguyễn Duy Cường đã vi phạm quy định về quản lý đất đai khi Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại sân bay Nha Trang từ đất quốc phòng sang phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Theo quy định, việc chuyển giao khoảng 186,2 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và đã được Bộ Quốc phòng cùng UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất; bố trí quỹ đất tạo nguồn thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT sân bay Phan Thiết (Lâm Đồng) và cơ sở hạ tầng doanh trại tạm thời Trung đoàn 920 tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ về việc quản lý, sử dụng quỹ đất trên đúng theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (phải) và bị cáo Đào Công Thiên. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, các bị can làm trái trình tự thủ tục, đã bàn giao 62,89 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn không đúng quy định, gây thiệt hại cho nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Tháng 6-2015, ngay sau khi được UBND tỉnh Khánh Hòa ký giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án khu tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại, khu nhà ở và khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn, tập đoàn này đã triển khai thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và huy động vốn bằng cách lập các hợp đồng góp vốn đầu tư để ký thỏa thuận góp vốn xây dựng nhà ở thấp tầng, liền kề tại dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang.

Mặc dù tại thời điểm này, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa phê duyệt quy hoạch của Phúc Sơn. Đến ngày 21-10-2015, tỉnh Khánh Hòa mới công nhận Phúc Sơn là chủ đầu tư và giao tập đoàn này là chủ đầu tư dự án khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang.

Ngày 28-10-2016, Tập đoàn Phúc Sơn được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định giao hơn 62 ha đất sân bay Nha Trang để thực hiện dự án.

Đến ngày 23-11-2017 và ngày 4-12-2017, Tập đoàn Phúc Sơn được Sở Xây dựng Khánh Hòa cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị.

Vụ án liên quan các sai phạm tại đất sân bay Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Để tiếp tục đầu tư tại dự án, năm 2016, bị can Nguyễn Văn Hậu ký ban hành các quyết định, thông báo, quy định quy trình và chính sách kinh doanh bất động sản; phê duyệt giá bán dự kiến.

Đồng thời, ký hợp đồng “tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng thuộc dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang” với các khách hàng cá nhân hoặc thông qua các đơn vị trung gian phân phối ký hợp đồng với khách hàng nhưng không thực hiện đúng cam kết.

Bị can Nguyễn Văn Hậu đã ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức, thu tổng số tiền hơn 7.000 tỉ đồng, trong đó gần 6.000 tỉ đồng thu và ghi nhận vào sổ sách Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị can Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ bán 211 lô đất cho bị can Trần Hữu Định để Định chuyển nhượng lại cho khách hàng thu tiền chênh lệch; chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng để ngoài sổ sách kế toán Tập đoàn số tiền 1.000 tỉ đồng để sử dụng cho cá nhân.