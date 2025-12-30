Giá vàng hôm nay 30-12: Vàng, bạc lao dốc mạnh, cuốn trôi lợi nhuận 30/12/2025 10:17

(PLO)- Giá vàng, bạc trong nước sau khi đạt những mốc kỷ lục cao chưa từng có đã nhanh chóng điều chỉnh giảm mạnh, cuốn bay phần lợi nhuận của vài phiên, thậm chí là vài tuần.

Chỉ trong hai ngày giảm liên tiếp, đà lao dốc của vàng miếng và vàng nhẫn 9999 đã cuốn trôi toàn bộ phần lợi nhuận tích lũy trong gần ba tuần trước đó, đánh dấu một cú “quay xe” mạnh của thị trường kim loại quý trong nước.

​Nhà đầu tư vàng, bạc hoa mắt với giá giảm

​Ngày 30-12, thị trường vàng trong nước chứng kiến nhịp điều chỉnh sâu hiếm gặp, mạnh nhất trong vòng hai tháng trở lại đây. Vàng miếng SJC giảm tới 3,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán, lùi về 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng. Dù đây là vùng giá thấp nhất kể từ đầu tháng 12, nhưng biên độ giảm lại lớn nhất kể từ đầu tháng 11, cho thấy áp lực điều chỉnh đang gia tăng rõ rệt sau giai đoạn tăng nóng kéo dài.

​Diễn biến tương tự cũng xảy ra với vàng nhẫn 9999. SJC điều chỉnh giảm 3,6 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên trước, đưa giá giao dịch xuống còn 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng.

​Tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý, nhẫn tròn trơn giảm mạnh 3,8 triệu đồng mỗi lượng, lùi về 150,7 - 153,7 triệu đồng/lượng, phản ánh sự đồng thuận điều chỉnh trên toàn thị trường.

​Trong khi đó, Mi Hồng giảm nhẹ hơn khi hạ 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999, đồng thời niêm yết hai sản phẩm này cùng mức giá 153 - 154,2 triệu đồng/lượng.

​Không chỉ vàng, thị trường bạc cũng chứng kiến cú lao dốc chóng mặt. Sau khi lập đỉnh lịch sử quanh 80,96 triệu đồng/kg (mua) và 83,04 triệu đồng/kg (bán) vào sáng hôm qua, chỉ trong một ngày, giá bạc đã “bốc hơi” khoảng 5,2 triệu đồng/kg.

​Pha đảo chiều diễn ra ngay từ đầu phiên đã xóa sạch toàn bộ lợi nhuận mà bạc tích lũy trong hai phiên tăng trước đó, cho thấy tâm lý chốt lời đang chiếm ưu thế tuyệt đối.

Giá vàng, bạc trên cả thị trường trong nước và quốc tế giảm mạnh. Ảnh: T.L

Áp lực điều chỉnh của vàng và bạc trong nước chủ yếu xuất phát từ thị trường quốc tế, khi làn sóng chốt lời mạnh xuất hiện sau chuỗi lập đỉnh kỷ lục. Dòng tiền ngắn hạn đảo chiều nhanh chóng lan tỏa, kéo giá kim loại quý trong nước giảm theo xu hướng toàn cầu.

​Trên thị trường quốc tế, bạc từng vươn lên mức đỉnh lịch sử 84 USD/ounce trước khi lao dốc mạnh xuống quanh 73,42 USD/ounce. Vàng cũng không nằm ngoài xu hướng này khi lập kỷ lục mọi thời đại ở vùng 4.550 USD/ounce vào cuối phiên hôm qua, rồi đảo chiều giảm khoảng 220 USD/ounce, lùi về quanh 4.330 USD/ounce.

​Ở góc độ vĩ mô, chỉ số USD Index nhích nhẹ, phản ánh sự ổn định tương đối của đồng bạc xanh. Giá dầu thô duy trì đà tăng, giao dịch quanh mốc 59,25 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng ở mức 4,118%. Những yếu tố này tiếp tục tạo bối cảnh quan trọng, chi phối xu hướng ngắn hạn của thị trường vàng và bạc.

​Nguồn cung vàng miếng SJC vẫn “treo”

​Trao đổi với báo chí, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối, cho biết tính đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã nhận được 9 hồ sơ của ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện xin cấp giấy phép sản xuất vàng miếng. Theo quy định, các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất vàng miếng sẽ được NHNN xem xét cấp phép nhập khẩu vàng.

​Đến nay, NHNN đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến thống nhất, làm cơ sở xem xét cấp phép cho các doanh nghiệp. Cũng cần nói rõ rằng, các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đều rất thận trọng trong việc tiếp cận thị trường cũng như đề nghị cấp phép nhập khẩu vàng. Do đó, NHNN đang vừa phối hợp với các bộ, ngành, vừa thực hiện các bước cần thiết để việc cấp phép bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

​Khi các doanh nghiệp được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng, NHNN sẽ xem xét cấp phép nhập khẩu vàng cho các đơn vị đủ điều kiện theo quy định.

​Liên quan đến việc nhập khẩu vàng nguyên liệu từ quy định của Nghị định 232/2025, lãnh đạo Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng trong Nghị định 232 đã quy định NHNN sẽ quản lý hoạt động nhập khẩu vàng thông qua cơ chế cấp hạn mức hằng năm và giấy phép theo từng lần cho doanh nghiệp và ngân hàng, bao gồm cả vàng miếng và vàng nguyên liệu.

​"Tuy nhiên, việc cấp phép hoàn toàn phụ thuộc vào mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ cũng như diễn biến cung cầu vàng ở từng thời kỳ. Ở góc độ thị trường, cơ chế này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp hoàn toàn ở thế bị động về thời điểm và quy mô nhập khẩu. Chỉ khi NHNN chính thức công bố hạn mức và phân bổ cụ thể, các doanh nghiệp mới có cơ sở để hoàn thiện hồ sơ và xin cấp phép từng lô hàng. Trong khoảng thời gian chờ đợi, mọi kế hoạch nhập khẩu, cân đối nguồn nguyên liệu, thậm chí chiến lược giá bán đều phải “treo” theo quyết định điều hành", vị lãnh đạo này nói.

​Cũng theo vị này, điều đó khiến nguồn cung vàng nguyên liệu khó có thể phản ứng nhanh với biến động thị trường, đồng thời làm gia tăng độ trễ chính sách giữa nhu cầu thực tế và khả năng bổ sung nguồn cung.

​"Với cơ chế này, dù Nghị định 232 đã có hiệu lực nhưng khả năng thị trường sớm được bổ sung thêm nguồn cung vàng nguyên liệu vẫn là một dấu hỏi lớn", vị lãnh đạo này chia sẻ thêm.