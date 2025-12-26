Diễn biến mới giá vàng, bạc ngày 26-12: Có thể lao dốc bất cứ lúc nào? 26/12/2025 09:34

(PLO)- Vàng và bạc đồng loạt leo lên đỉnh giá mới nhưng lợi nhuận lại không “chia đều”. Bạc mang về khoản lãi rõ rệt chỉ sau ít ngày nắm giữ, trong khi vàng miếng SJC lập kỷ lục vẫn khiến nhà đầu tư gần như chỉ hòa vốn.

Ngày 26-12, ngay khi mở cửa, bảng giá bạc tại Công ty Sacombank-SBJ liên tục được điều chỉnh theo chiều tăng. Mức giá ban đầu 2.757.000 – 2.829.000 đồng/lượng nhanh chóng nhảy vọt lên 2.802.000 – 2.874.000 đồng/lượng chỉ sau khoảng 30 phút giao dịch, cao hơn 90.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Bạc tăng “nước rút”

Tính từ đầu tuần, mỗi lượng bạc đã tăng thêm 266.000 đồng, tương đương mức tăng hơn 7 triệu đồng với mỗi kg bạc. Con số này đủ để khiến nhiều nhà đầu tư “bỏ túi” khoản lãi đáng kể trong thời gian rất ngắn.

Ở chiều ngược lại, vàng miếng SJC tiếp tục xác lập kỷ lục giá mới khi được niêm yết ở mức 157,6 - 159,6 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua và cao hơn 2,1 triệu đồng/lượng so với đầu tuần. Tuy nhiên, đằng sau mặt bằng giá cao kỷ lục ấy, hiệu quả đầu tư lại khá khiêm tốn. Những người mua vàng miếng SJC từ đầu tuần, nếu bán ra ở thời điểm này, hầu như chỉ vừa đủ thu hồi vốn.

Sự chênh lệch hiệu quả đầu tư thể hiện rất rõ qua những con số cụ thể. Với khoảng 69,5 triệu đồng bỏ ra để mua 1 kg bạc đầu tuần, nhà đầu tư hiện có thể thu lãi xấp xỉ 5 triệu đồng. Trong khi đó, khoản tiền hơn 155,5 triệu đồng dùng để mua 1 lượng vàng miếng SJC lại chưa mang về bất kỳ mức sinh lời nào.

Trong bối cảnh giá bạc liên tục lập đỉnh và nguồn cung ngày càng khan hiếm, nhu cầu mua tăng mạnh, lãnh đạo Sacombank-SBJ cho biết doanh nghiệp sẽ đưa ra thị trường các sản phẩm bạc loại 10 lượng, 50 lượng và 1 kg vào cuối tháng 12. Tuy nhiên, lượng hàng này chủ yếu phục vụ các đơn đặt trước, khách mua mới vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Hiện tại, trên thị trường, Sacombank-SBJ mới chỉ phân phối loại bạc 1 lượng.

Có thể lao dốc bất cứ lúc nào

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện quanh ngưỡng 4.500 USD/ounce, trượt khỏi vùng đỉnh. Trong khi đó, bạc lại xác lập kỷ lục mới quanh ngưỡng 74 USD/ounce.

Nếu đúng như kỳ vọng, giá bạc sẽ kết thúc năm 2025 cao gấp hơn hai lần so với mức đóng cửa cuối tháng 12 năm ngoái (29,29 USD/ounce). Đây là một cú bứt phá hiếm thấy trên thị trường kim loại quý.

Bước sang năm 2026, triển vọng giá bạc vẫn được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp bùng nổ và nguồn cung ngày càng thắt chặt. Tuy vậy, giới phân tích cho rằng khó có khả năng bạc lặp lại mức tăng phi mã khoảng 130% như năm 2025.

Dù vậy, không ít chuyên gia kim loại vẫn đặt kịch bản giá bạc có thể vươn lên 75 - 100 USD/ounce trong năm tới. Động lực chính đến từ làn sóng chuyển dịch năng lượng tái tạo, sự gia tăng nhanh chóng của xe điện và nhu cầu bạc ngày càng lớn trong các trung tâm dữ liệu, hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ở phía nguồn cung, tình trạng gián đoạn khai thác cùng lượng tồn kho bạc ở mức thấp đang tạo ra khoảng thiếu hụt đáng kể, góp phần đẩy giá đi lên. Bên cạnh đó, khả năng Mỹ cắt giảm lãi suất và đồng USD suy yếu cũng có thể tiếp tục kích hoạt dòng tiền đầu cơ vào bạc. Ngoài ra, các rủi ro địa chính trị luôn tiềm ẩn vai trò “chất xúc tác” cho nhu cầu trú ẩn an toàn.

Về mặt kỹ thuật, bạc vẫn duy trì xu hướng tăng trên cả khung dài hạn lẫn ngắn hạn. Tuy nhiên, sau một chu kỳ tăng quá mạnh, thị trường nhiều khả năng sẽ cần những nhịp điều chỉnh trong các tháng tới. Kim loại cũng như hàng hóa nói chung vốn mang tính chu kỳ rõ rệt, với các giai đoạn bùng nổ và suy thoái đan xen. Hiện tại, bạc đang ở đỉnh của chu kỳ bùng nổ.

Theo quan điểm cá nhân của một vài chuyên gia, giá bạc có thể giảm mạnh vào khoảng giữa năm 2026, hoặc sớm hơn, trước khi bước vào một chu kỳ tăng mới. Lịch sử thị trường hàng hóa cho thấy sau mỗi đợt điều chỉnh sâu, bạc thường quay lại bằng một pha bứt phá khác đúng với bản chất tuần hoàn vốn có của thị trường nguyên liệu thô.