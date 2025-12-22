Vàng miếng SJC chật vật leo dốc, bạc bất ngờ lập đỉnh lịch sử 22/12/2025 09:26

(PLO)- Giá vàng miếng SJC đang trải qua phiên tăng giá thứ 4 liên tiếp nhưng vẫn chưa đủ bù đắp một phiên trượt giảm từ vùng đỉnh gần nhất.

Ngày 22-12, giá vàng miếng đã tiệm cận vùng đỉnh sau khi duy trì phiên tăng giá liên tục. Theo đó, ngay khi mở cửa phiên giao dịch, Công ty SJC cộng thêm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, nâng giá vàng miếng lên 155,1 – 157,1 triệu đồng/lượng. Trước đó, kỷ lục gần nhất của vàng miếng SJC là 155,2 – 157,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn 9999 được doanh nghiệp này điều chỉnh tăng nhẹ hơn, chỉ với 300.000 đồng/lượng, niêm yết giá mua bán ở mức 150,8 - 153,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn kỷ lục cũ 600.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tăng thêm 30 USD/ounce, lên 4.367 USD/ounce. Tính theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại giá vàng thế giới tương đương gần 139 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí và đắt hơn khoảng 950.000 đồng so với chốt phiên gần nhất.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng mạnh khi số liệu mới nhất cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ suy yếu và kỳ vọng lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, hai yếu tố hỗ trợ cho giá vàng.

Theo công bố mới đây của Đại học Michigan, chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Mỹ tháng 12 đạt 52,9 điểm, thấp hơn dự báo 53,5 điểm của giới phân tích nhưng vẫn cao hơn mức 51 điểm của tháng 11.

Số liệu từ Bộ Lao động Mỹ vừa công bố cho thấy tỉ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4,6% trong tháng 11, mức cao nhất kể từ tháng 9-2021.

Song song với sự suy yếu của tâm lý tiêu dùng, áp lực lạm phát được ghi nhận giảm rõ rệt. Cả kỳ vọng lạm phát ngắn hạn lẫn dài hạn đều đi xuống trong tháng 12. Cụ thể, kỳ vọng lạm phát trong một năm tới giảm tháng thứ tư liên tiếp, xuống 4,2%, mức thấp nhất trong 11 tháng, dù vẫn cao hơn mức 3,3% ghi nhận hồi tháng 1. Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát dài hạn giảm từ 3,4% xuống còn 3,2%, tương đương mức đầu năm 2025.

Không chỉ có vàng, tất cả các kim loại quý như bạc, bạch kim, palladium cũng đang duy trì xu hướng tăng.

Hiện giá bạc leo lên đỉnh lịch sử quanh mốc 68 USD/ounce, được thúc đẩy bởi nhu cầu đầu tư tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm. Tính từ đầu năm, bạc đã tăng 132%, bỏ xa mức tăng 65% của vàng.

Giá bạch kim tăng 3,1% lên 1.975 USD/ounce sau khi chạm mức cao nhất trong hơn 17 năm vào thứ Năm. Giá palladium tăng 0,8% lên 1.709 USD/ounce sau khi đạt mức cao nhất trong gần ba năm vào đầu phiên giao dịch.

Ông Phillip Streible, chiến lược gia thị trường chính tại Blue Line Futures, cho rằng dòng vốn mạnh đổ vào các quỹ ETF bạc đang giữ vai trò dẫn dắt xu hướng giá, bên cạnh hoạt động đầu cơ gia tăng từ nhóm nhà đầu tư cá nhân, góp phần thúc đẩy đà tăng của thị trường.

Ông Streible nhận định, lạm phát hạ nhiệt cùng các tín hiệu suy yếu từ thị trường lao động đang củng cố lập luận rằng Cục Dự trữ Liên bang cần tiếp tục lộ trình nới lỏng tiền tệ, yếu tố then chốt hỗ trợ thị trường kim loại quý.

Nhiều nhà đầu tư tổ chức tiếp tục đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần trong năm sau, mỗi lần 25 điểm cơ bản.