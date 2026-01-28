Vàng lập đỉnh mới, cơ quan quản lý siết kỷ cương thị trường 28/01/2026 10:53

(PLO)- Giá vàng trong nước tiếp tục bứt phá, thiết lập mặt bằng cao chưa từng có.

Sáng 28-1-2026, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 178,1 triệu đồng/lượng mua vào và 180,6 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, giá bán tăng thêm 3,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua tăng 2,8 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng mạnh, thêm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán, đưa giá giao dịch lên 177,5 – 180,6 triệu đồng/lượng.

Như vậy, sau nhiều ngày chênh lệch giá mua bán của vàng miếng SJC phổ biến ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng, đến nay khoảng cách này đã nới rộng lên 2,5 – 4 triệu đồng/lượng tùy doanh nghiệp, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục leo dốc.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn 9999. Giá mua tăng từ 2,9 – 3,5 triệu đồng/lượng, giá bán tăng 3,4 – 3,5 triệu đồng/lượng, qua đó đẩy giá vàng 24K lên vùng đỉnh mới, phổ biến 177 – 180 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới bật lên mức cao chưa từng có. Ảnh minh họa

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay dao động quanh ngưỡng 5.212 USD/ounce, tăng 40 USD/ounce so với chốt phiên hôm qua, đồng thời xác lập kỷ lục mới trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trái ngược với thị trường chính thức, giá vàng trên thị trường tự do tiếp tục xu hướng đi xuống. Đầu phiên sáng, vàng miếng giao dịch quanh 178 – 180 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 chỉ mua – bán ở mức 165 – 167 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng nhẫn trơn trên thị trường “chợ đen” đang thấp hơn tới 12 – 13 triệu đồng/lượng so với hệ thống chính thức.

Đáng chú ý, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do hiện gần như đi ngang với giá niêm yết, hoàn toàn đảo chiều so với giai đoạn trước, khi vàng SJC ngoài thị trường phi chính thức thường cao hơn 7 – 10 triệu đồng mỗi lượng.

Trong bối cảnh Chính phủ vừa ban hành Nghị định 340/2025 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 9-2 tới đây, cơ quan quản lý tiếp tục siết chặt kỷ cương thị trường vàng.

Theo đó, các hành vi sản xuất, kinh doanh mua bán vàng miếng mà không có giấy phép sản xuất kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước cấp sẽ bị phạt tiền từ 300 - 400 triệu đồng.

Chia sẻ với PLO, bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 nhấn mạnh: Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 24/2012 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 232/2025), quyền sở hữu vàng hợp pháp của tổ chức, cá nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ. Tuy nhiên, Điều 10 Nghị định này quy định rõ, hoạt động mua bán vàng miếng chỉ được phép thực hiện tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Do đó, người dân cần lưu ý chỉ được thực hiện mua bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được cấp phép. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ sẽ không được phép mua bán vàng miếng với cá nhân, tổ chức. Mọi hành vi vi phạm đều trái Nghị định 24 và các quy định pháp luật liên quan.

Bà Ngọc Liên cho biết thêm: "Hoạt động mua bán vàng miếng SJC không có giấy phép, hoặc thực hiện giao dịch tại đơn vị không được cấp phép, đều sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Mọi hoạt động mua bán vàng phải được thực hiện đúng khuôn khổ pháp lý để hạn chế rủi ro và đảm bảo an toàn cho dòng vốn”.