Giá vàng ‘nội’ tăng vọt 13,5 triệu đồng mỗi lượng, đón sóng dự báo 6.000 USD/ounce 26/01/2026 13:55

(PLO)- Chỉ sau một tuần, giá vàng đã tăng thêm 13,5 triệu đồng mỗi lượng, liên tiếp lập đỉnh mới trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và triển vọng giá vàng thế giới vẫn đi lên.

Ngày 26-1, thị trường vàng trong nước tiếp tục chứng kiến đà tăng khi giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 và cả vàng trang sức đồng loạt thiết lập kỷ lục mới.

Vàng miếng, vàng nhẫn, vàng trang sức cùng lập đỉnh mới

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như SJC, Phú Nhuận, Phú Quý, Mi Hồng… niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 174,5 triệu đồng/lượng (mua) và 176,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng tới 2,2 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn 9999 cũng leo lên vùng giá cao chưa từng có, dù mức giá mua bán giữa các doanh nghiệp có sự chênh lệch rõ rệt. Tại SJC, vàng nhẫn tròn trơn 24K được niêm yết ở mức 173 - 175,5 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 2,5 triệu đồng so với giá đóng cửa tuần trước.

Trong bối cảnh vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 ngày càng khan hiếm, nhiều người dân đã chuyển sang mua vàng trang sức như một lựa chọn thay thế. Ảnh minh họa

Trong khi đó, Mi Hồng điều chỉnh mạnh hơn ở chiều bán, tăng 2,2 triệu đồng/lượng, còn giá mua tăng 1,8 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch vàng nhẫn lên 174,8 – 176,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý cũng cộng thêm khoảng 2,5 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết giá mua bán ở mức 173 - 176 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh nguồn cung vàng nhẫn 9999 và vàng miếng SJC khan hiếm, các sản phẩm trang sức có hàm lượng vàng 98% và vàng 99% bất ngờ thu hút sự quan tâm của thị trường. Nhiều doanh nghiệp mạnh tay điều chỉnh tăng giá các sản phẩm vàng trang sức này lên tới 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán. Biên độ chênh lệch giá phổ biến dao động trong khoảng 300.000 – 500.000 đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, điểm bất lợi của vàng trang sức vẫn nằm ở chi phí gia công, khiến người mua chịu thiệt khi bán ra. Ngay cả với vàng 24K, chênh lệch giá mua – bán cũng có sự phân hóa mạnh, có nơi chỉ khoảng 1,7 triệu đồng/lượng nhưng cũng có doanh nghiệp nới rộng biên độ lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Tính chung, chỉ trong vòng một tuần, mỗi lượng vàng trong nước đã tăng thêm khoảng 13,5 triệu đồng, phản ánh rõ tâm lý gom mua của thị trường.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tiếp tục đi lên, dao động quanh mức 5.066 USD/ounce, tăng hơn 83 USD/ounce so với phiên cuối tuần. Đà tăng của kim loại quý vẫn duy trì bất chấp nhiều cảnh báo cho rằng giá vàng đang ở vùng tăng nóng và quá mua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng, cho thấy mức chênh lệch vẫn ở ngưỡng cao, trong bối cảnh lực cầu trong nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đỉnh mới của giá vàng là 6.000 USD/ounce?

Bank of America (BofA), là ngân hàng thương mại lớn tại Mỹ vừa gây chú ý khi nâng mục tiêu giá vàng ngắn hạn lên 6.000 USD/ounce, mức dự báo cao nhất từ trước đến nay của một tổ chức tài chính lớn, trong bối cảnh thị trường đang hướng tới cột mốc 5.000 USD/ounce từng bị xem là “không tưởng”.

Giá vàng thế giới được Bank of America nâng dự báo có thể sẽ lên đỉnh mới ở vùng 6.000 USD/ounce. Ảnh minh họa

Trong báo cáo gửi khách hàng, ông Michael Hartnett, chiến lược gia đầu tư của BofA, cho biết lịch sử cho thấy mỗi chu kỳ tăng giá vàng kéo dài khoảng 43 tháng với mức tăng trung bình 300%. Nếu mô hình này lặp lại, giá vàng có thể chạm 6.000 USD/ounce ngay trong mùa xuân này, cao hơn hơn 20% so với đỉnh lịch sử hiện nay.

Ở góc nhìn dài hạn hơn, ông Michael Widmer, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại của Bank of America nhận định vàng sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong danh mục đầu tư năm 2026, vừa là công cụ phòng ngừa rủi ro, vừa là động lực tạo lợi nhuận vượt trội.

“Dù giá vàng đang ở mức cao và nhiều người lo ngại thị trường đã “nóng”, nhưng thực tế lượng vốn đổ vào vàng vẫn chưa tương xứng với vai trò của kim loại quý này. Điều đó đồng nghĩa vàng vẫn còn dư địa để thu hút thêm dòng tiền và tiếp tục phát huy vai trò là công cụ đa dạng hóa, giúp giảm rủi ro cho danh mục đầu tư.

Chỉ cần nhu cầu đầu tư tăng thêm 14% là đủ để đưa giá vàng lên vùng 6.000 USD/ounce – mức tăng đã từng duy trì trong vài quý gần đây. Trong khi đó, để đẩy giá vàng lên 8.000 USD/ounce vào năm tới, thị trường sẽ cần mức tăng nhu cầu khoảng 55%”, ông Widmer cho biết.

Theo BofA, dòng tiền đầu tư vào vàng đang tăng rõ rệt, đặc biệt từ nhà đầu tư cá nhân, khi lượng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng năm 2025 đã lên mức cao nhất kể từ năm 2020. Tuy vậy, theo BofA, một bộ phận lớn nhà đầu tư trên thị trường, nhất là khối đầu tư chuyên nghiệp vẫn đứng ngoài thị trường vàng và xu hướng này có thể đảo chiều trong thời gian tới.

Hiện vàng chỉ chiếm khoảng 4% quy mô thị trường tài chính toàn cầu. Đáng chú ý hơn, trong danh mục của các nhà đầu tư tổ chức và giới siêu giàu, tỉ trọng vàng chỉ vào khoảng 0,5%, cho thấy dư địa tăng phân bổ vào kim loại quý này vẫn còn rất lớn.

Mô hình phân bổ tài sản truyền thống 60/40, trong đó cổ phiếu chiếm tỉ lệ 60% vốn đầu tư, 40% còn lại dành cho trái phiếu đang bộc lộ những hạn chế rõ rệt khi cả hai nhóm tài sản này có xu hướng biến động cùng chiều trong môi trường lãi suất và lạm phát cao. Điều đó buộc nhiều nhà đầu tư phải tìm kiếm các tài sản thay thế như vàng để tăng khả năng phòng ngừa rủi ro.

Không chỉ giới đầu tư cá nhân, các ngân hàng trung ương cũng được dự báo sẽ tiếp tục mua vàng, ngay cả khi dự trữ chính thức đã đạt kỷ lục trong năm 2025.

Theo ông Widmer, vàng hiện đã trở thành tài sản dự trữ quan trọng hơn trái phiếu kho bạc Mỹ trong danh mục của nhiều ngân hàng trung ương, chiếm khoảng 15% tổng dự trữ ngoại hối.

Tuy vậy, xét trên các mô hình phân bổ dài hạn, tỉ trọng vàng nêu trên vẫn còn thấp và mức tối ưu có thể lên tới 30%, đồng nghĩa dư địa tăng nắm giữ vẫn rất lớn. Kể cả với ngân hàng trung ương hay các tổ chức tài chính lớn, vàng vẫn mang lại lợi ích rõ rệt về đa dạng hóa danh mục.

Cuối cùng, chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ là yếu tố then chốt dẫn dắt giá vàng trong năm 2026. “Thị trường không cần chứng kiến việc cắt giảm lãi suất ở mọi cuộc họp. Chỉ cần xu hướng lãi suất đi xuống là đã đủ để tạo lực đẩy cho vàng”, ông Widmer kết luận.

