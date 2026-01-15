Fed bị điều tra: Giá vàng, bạc, USD… sẽ ra sao? 15/01/2026 07:20

Tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được xem là nhân tố quan trọng đảm bảo ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu. Chính vì vậy, cuộc điều tra hình sự của chính quyền Mỹ với chủ tịch Fed đã tạo ra một cơn địa chấn tác động đến các thị trường tài chính.

Đối với một nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, cũng không nằm ngoài vòng xoáy về chính sách tiền tệ toàn cầu trong giai đoạn tới. Những thay đổi cấu trúc chính sách tiền tệ của Fed cũng sẽ tạo ra những thách thức trực diện cho điều hành tỉ giá và lãi suất trong nước giai đoạn tới.

Biến động của đồng USD, vàng, tiền số

Những ngày qua, thị trường tài chính toàn cầu đang bị tác động mạnh trước thông tin chính quyền Mỹ đang điều tra Chủ tịch Fed Jerome Powell. Sự bất định xung quanh những mối đe dọa đối với tính độc lập của Fed đang đẩy giá vàng có thời điểm lên mức kỷ lục mới hơn 4.600 USD/ounce. Giá bạc cũng lập kỷ lục mới là 90 USD/ounce, khi dòng vốn toàn cầu ráo riết tìm nơi trú ẩn trước rủi ro địa chính trị và sự xói mòn niềm tin vào định chế tài chính Mỹ. Giá hàng loạt đồng tiền điện tử cũng biến động mạnh theo hướng tăng.

Ngược lại, việc điều tra chủ tịch Fed đang thổi bùng nỗi lo ngại của thị trường về quyền tự chủ của ngân hàng trung ương, khiến chỉ số USD Index (DXY) rơi xuống dưới 100 điểm, chấm dứt chuỗi năm ngày tăng trưởng liên tiếp và khiến đồng USD yếu đi so với hầu hết đồng tiền chủ chốt khác.

Bà Fiona Lim, chiến lược gia ngoại hối cấp cao tại Maybank Singapore, nhận định Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang kiên quyết thực hiện việc kiểm soát Fed, điều này tiềm ẩn nguy cơ giảm tính độc lập trong chính sách tiền tệ của cơ quan này.

Bà cũng nhấn mạnh thêm rằng sự nôn nóng và quyết tâm hạ thấp lãi suất, chi phí vay vốn của ông Trump cho thấy người được ông lựa chọn cho vị trí chủ tịch Fed tiếp theo có thể là một nhân vật thuộc phe “bồ câu” (nghĩa là ủng hộ lãi suất thấp). Điều này có thể trở thành một rủi ro lớn đối với sức mạnh của đồng USD trong tương lai.

Điều này báo hiệu một thị trường giá lên (bull market) dài hạn cho vàng. Lúc đó, lãi suất thấp và lạm phát cao sẽ khiến vàng trở thành lựa chọn đầu tư tối ưu hơn các tài sản sinh lời khác, đồng thời thúc đẩy các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân đổ xô vào tài sản trú ẩn này để bảo vệ nguồn vốn trước sự bất ổn kinh tế toàn cầu.

Việc đồng USD suy giảm sức mạnh có thể giúp NHNN giảm bớt áp lực phải thắt chặt chính sách tiền tệ để bảo vệ đồng nội tệ. Ảnh: P.M

Những tác động đến kinh tế Việt Nam

Theo giới phân tích, đồng USD giảm giá sẽ làm giảm áp lực lên tỉ giá USD/VND. Điều này giúp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có nhiều dư địa hơn trong việc điều hành chính sách tiền tệ, giảm bớt áp lực phải bán ngoại tệ để can thiệp thị trường hoặc tăng lãi suất để giữ giá đồng nội tệ.

Tuy nhiên, vẫn có sự đáng lo ngại khi Fed mất độc lập và bị ép hạ lãi suất để bơm tiền kích thích kinh tế, đặc biệt là giá hàng hóa tính bằng USD như dầu thô, nguyên liệu thô sẽ bùng phát. Như vậy, Việt Nam có nguy cơ sẽ đối mặt với rủi ro lạm phát nhập khẩu, đẩy chi phí sản xuất trong nước tăng cao, gây áp lực lên mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Không chỉ vậy, theo dự báo của nhiều tổ chức quốc tế, giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce nếu Fed rơi vào tình trạng không còn sự độc lập về chính sách tiền tệ. Tại Việt Nam, vàng luôn là kênh trú ẩn tâm lý hàng đầu mỗi khi thế giới bất ổn. Sự nhảy vọt của giá vàng thế giới sẽ kéo theo giá vàng trong nước tăng theo, từ đó có thể làm sao nhãng dòng vốn lẽ ra nên chảy vào sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Vũ Bình Minh, Giám đốc kinh doanh vốn và tiền tệ Khối Thị trường vốn và dịch vụ chứng khoán HSBC Việt Nam, về thị trường tài chính, Việt Nam đã có một năm tương đối thành công trong kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, thị trường ngoại tệ và tỉ giá chủ yếu chịu tác động từ các diễn biến phức tạp của thị trường quốc tế như lộ trình chính sách tiền tệ khó lường của Fed, chính sách thương mại, thuế quan của chính quyền Mỹ và biến động của đồng USD quốc tế.

“Do đó, trong một số giai đoạn, rủi ro vẫn có thể đến từ biến số bên ngoài khiến cân đối cung cầu ngoại tệ trong nước chịu sức ép tạm thời. Song chính sách điều hành tiền tệ chủ động, linh hoạt của NHNN sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho thị trường vận động trong biên độ ổn định. Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, cần tiếp tục chủ động trong hoạt động phòng vệ rủi ro tỉ giá, rủi ro lãi suất nhằm đảm bảo kết quả kinh doanh không bị ảnh hưởng. Năm 2026 sẽ tiếp tục là thời điểm mà Việt Nam đứng trước nhiều thách thức nhưng cũng không thiếu những cơ hội. Việc tìm được điểm cân bằng sẽ giúp đưa quốc gia bước vào một kỷ nguyên mới vững mạnh hơn” - ông Vũ Bình Minh đánh giá.•