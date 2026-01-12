Đồng USD và vàng diễn biến ra sao khi lãnh đạo Fed bị điều tra? 12/01/2026 17:58

(PLO)- Thị trường tài chính đang có nhiều diễn biến bất thường sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đối mặt với điều chưa từng có trong lịch sử.

Tâm lý nhà đầu tư đang xáo trộn trước thông tin Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra nhằm vào Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), dấy lên lo ngại nghiêm trọng về tính độc lập của cơ quan này.

​Ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed đã xác nhận động thái chưa từng có tiền lệ này. Ông cũng cho biết Fed đã nhận được trát hầu tòa từ đại bồi thẩm đoàn liên quan đến lời khai của ông trước Thượng viện hồi tháng 6-2025 về dự án cải tạo trụ sở.

​Trả lời hãng tin AFP, ông Stephen Innes - chuyên gia phân tích SPI Asset Management nhận định nhà đầu tư hiện không quá lo ngại về khả năng bị kết tội, mà e ngại áp lực chính trị đã len lỏi vào quá trình ra quyết định của Fed.

​Đồng quan điểm, ông Michael Brown, chuyên gia phân tích của Pepperstone cho rằng đồng USD và trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ gặp nhiều trở ngại khi niềm tin vào các định chế tài chính Mỹ bị lung lay. Nếu vụ việc tiến triển thành các cáo buộc hình sự hoặc truy tố chính thức, áp lực bán tháo sẽ lớn đến mức khó có thể tưởng tượng.

​Dù vậy, đồng USD đã sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (12-1-2026) so với đồng Euro và Franc Thụy Sĩ, đồng thời giảm nhẹ so với Yên Nhật sau khi chính quyền ông Trump đe dọa truy tố hình sự Chủ tịch Fed.

​Chỉ số Dollar Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ sáu loại tiền tệ lớn đã giảm 0,37% xuống mức 98,759 điểm, chấm dứt chuỗi 5 ngày tăng giá liên tiếp. Trong khi đó, giá vàng đã nhảy vọt lên mức kỷ lục 4.600,33 USD/ounce (147 triệu đồng/lượng), mức cao nhất mọi thời đại.

​Bà Thu Lan Nguyen, Trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối và hàng hóa tại Commerzbank nhận định, phản ứng của ngân hàng trung ương có khả năng thay đổi căn bản và dài hạn nếu Nhà Trắng thành công trong việc giành quyền kiểm soát chính sách tiền tệ. Bà nhấn mạnh: Vì thị trường ngoại hối luôn có tính dự báo tương lai nên tình trạng này đã ngay lập tức tạo ra một mức phí tổn rủi ro cao hơn cho đồng USD ở thời điểm hiện tại.