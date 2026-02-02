Giai phẩm Xuân Pháp Luật TP.HCM: Món quà đặc biệt 'Mở đường đến tương lai' 02/02/2026 08:57

(PLO)- Giai phẩm Xuân Pháp Luật TP.HCM là món quà đặc biệt mở ra không khí Tết rộn ràng và những kỳ vọng của một năm mới nhiều chuyển động.

Giai phẩm Xuân Pháp Luật TP.HCM: Món quà đặc biệt mang theo những kỳ vọng mới

Giai phẩm Xuân Pháp Luật TP.HCM năm nay không chỉ mang hương vị Tết truyền thống mà còn mở ra những góc nhìn mới, niềm tin mới cho chặng đường phía trước. Mỗi trang báo Xuân là một bước khởi đầu đầy thi vị cho năm mới an lành và nhiều kỳ vọng.