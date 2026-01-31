TP.HCM: Lan tỏa nghĩa tình tại Ngày hội ‘Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình’ 2026 31/01/2026 19:54

(PLO)- Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” TP.HCM 2026 thu hút hàng chục nghìn người tham dự, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, chăm lo Tết cho người dân khó khăn.

Ngày 31-1, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới, TP.HCM), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” TP.HCM - Tết Bính Ngọ 2026 thu hút khoảng 10.000 đại biểu, đoàn viên, hội viên và người dân tham dự.

Đây là hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng và thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, hoạt động là sự kiện chính trị trọng đại, mở ra những định hướng chiến lược cho tương lai dân tộc.

Ngày hội thu hút khoảng 10.000 đại biểu, đoàn viên, hội viên và người dân. Ảnh: HẢI NHI

Tham dự chương trình có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tặng quà cho người lao động. Ảnh: HẢI NHI

Chia sẻ tại chương trình, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết công tác chăm lo Tết năm nay được triển khai trọng tâm, thực chất, toàn diện, với phương châm “Đoàn kết - trọn vẹn - nghĩa tình”, tổng kinh phí thực hiện hơn 5.900 tỉ đồng.

Theo bà Hạnh, Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” được tổ chức với nhiều nội dung thiết thực như góc phố ngày Tết, hội thi gói bánh chưng, trò chơi dân gian, bữa cơm đại đoàn kết với các chương trình an sinh xã hội như mái ấm mùa xuân, siêu thị 0 đồng, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và chăm lo cho nông dân, công nhân, người lao động, phụ nữ và cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân tham gia các hoạt động tại chương trình. Ảnh: HẢI NHI

Đáng chú ý, tối cùng ngày sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật "Thành phố nghĩa tình Kết nối yêu thương" nhằm chung tay hỗ trợ người dân khó khăn và quân dân nơi biên giới, hải đảo. Đến nay, chương trình đã nhận được đăng ký ủng hộ với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng triển khai chương trình phối hợp cứu trợ, khắc phục thiên tai, dịch bệnh và ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số.

Các nội dung phối hợp tập trung vào rà soát, xác minh đối tượng khó khăn; vận động, tiếp nhận, quản lý nguồn đóng góp; tổ chức hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, tăng cường giám sát, phản biện xã hội và biểu dương các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực.

Một nội dung trọng tâm của Ngày hội là chương trình “Mái ấm mùa xuân”. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, chương trình đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 44 căn nhà Đại đoàn kết trên địa bàn TP.HCM và khu vực giáp ranh chốt dân quân.

Thời gian tới, chương trình tiếp tục rà soát, phê duyệt để xây mới, sửa chữa hàng trăm căn nhà, với mức hỗ trợ 100 triệu đồng/căn xây mới và tối đa 80 triệu đồng/căn sửa chữa. Riêng dịp Tết Nguyên đán 2026, dự kiến hỗ trợ 140 căn nhà Đại đoàn kết, giúp người dân ổn định chỗ ở, yên tâm đón Tết.

Không chỉ dừng lại ở cấp thành phố, Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” còn được tổ chức đồng loạt tại 168 khu dân cư và nhiều điểm mở rộng, thu hút hơn 200.000 lượt người tham gia.

Người dân phấn khởi tại các chương trình. Ảnh: HẢI NHI

Trong khuôn khổ Chương trình “Xuân Đoàn kết - Tết Nghĩa tình”, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thành phố đồng loạt triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết thiết thực.

Đơn cử như Hội Nông dân TP.HCM trao tặng 5.995 phần quà Tết cho cán bộ, hội viên nông dân, với tổng kinh phí gần 4 tỉ đồng, góp phần động viên bà con yên tâm lao động, sản xuất và đón Xuân trọn vẹn.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức chương trình “Tết cho em”, lan tỏa thông điệp yêu thương, chăm lo Tết cho trẻ em là con đoàn viên, công nhân lao động.

Các em thiếu nhi tham gia chương trình "Tết cho em". Ảnh: HẢI NHI

Trong đó, ngay tại chương trình, 400 suất quà được trao cho các em đang học tập trên địa bàn TP.HCM; 500 suất còn lại sẽ do Công đoàn tại các tổ công tác quản lý địa bàn thuộc tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) tổ chức trao tặng.

Được biết, ngày diễn ra từ 8 giờ đến 21 giờ cùng ngày.