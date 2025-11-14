TP.HCM dự kiến hỗ trợ người lao động đến 2 triệu đồng/người dịp Tết 2026 14/11/2025 10:24

(PLO)- TP.HCM dự kiến chăm lo 350.000 đoàn viên, người lao động dịp Tết 2026, với mức hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu đồng và tối đa 2 triệu đồng/người cho các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM vừa công bố kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”.

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, công tác chăm lo sẽ được triển khai sâu rộng tại công đoàn cơ sở, ưu tiên lực lượng trực tiếp sản xuất.

Thành phố sẽ tập trung hỗ trợ lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, giảm giờ làm, mất việc, bị nợ lương - thưởng; lao động thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa về quê; người ở lại làm việc dịp Tết, lao động tại công trình trọng điểm và cán bộ công đoàn phải di chuyển xa do sắp xếp tổ chức.

Dự kiến khoảng 350.000 người sẽ được chăm lo. Mức chi cấp thành phố tối đa 1 triệu đồng/người đối với đoàn viên, cán bộ công đoàn và 500.000 đồng/người đối với người lao động tại doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn nhưng có đóng kinh phí. Riêng trường hợp đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người.

Song song đó, LĐLĐ TP.HCM cũng triển khai các chương trình chăm lo Tết như “Tết Sum vầy” gắn với “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” cung cấp hàng thiết yếu giá ưu đãi; tặng phiếu mua hàng, sản phẩm “0 đồng”; tư vấn pháp luật, sức khỏe, cấp thuốc, thay nhớt miễn phí. Công đoàn cũng thăm hỏi, tặng quà, trao vé xe, tàu, máy bay tại KCX-KCN và các địa phương đông công nhân.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao quà cho sinh viên dịp Tết 2025. Ảnh: HN

Ngoài ra, LĐLĐ TP.HCM đề nghị công đoàn cơ sở phối hợp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch chăm lo Tết 2026 sớm; công khai phương án trả lương, thưởng ít nhất 20 ngày trước kỳ nghỉ và giám sát chặt việc chi trả, điều kiện làm việc, thời gian làm thêm dịp Tết.

Mức chi chăm lo tùy điều kiện tài chính từng đơn vị và được khuyến khích vận động thêm từ doanh nghiệp, địa phương và nguồn xã hội hóa để mở rộng hỗ trợ.

Công đoàn cơ sở cũng được yêu cầu phối hợp doanh nghiệp tổ chức lì xì đầu năm, đón lao động trở lại làm việc; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; tuyên truyền đón Tết an toàn, tiết kiệm và trở lại làm việc đúng quy định, đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng suất.