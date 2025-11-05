BHXH TP.HCM kêu gọi chung tay trao an sinh, mang Tết ấm đến người dân 05/11/2025 16:33

(PLO)- Chương trình do BHXH TP.HCM phát động nhằm sẻ chia yêu thương, mang Tết ấm đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và phát huy giá trị nhân văn của chính sách an sinh xã hội, BHXH TP.HCM phát động chương trình vận động trao tặng sổ BHXH và thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM, hướng tới một mùa Tết ấm áp và trọn vẹn hơn.

Ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc BHXH TP.HCM, trao thẻ BHYT tượng trưng cho hội viên phụ nữ khó khăn.

Trước đó, Uỷ ban Mặt trận TQVN TP.HCM đã ban hành Thư ngỏ (Công văn số 712/MTTQ-BTT ngày 08/10/2025), mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động cùng chung tay đóng góp, hỗ trợ kinh phí tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua việc trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT, góp phần xây dựng uy tín, củng cố thương hiệu, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Đơn vị với cộng đồng. Những cuốn sổ BHXH, tấm thẻ BHYT được trao tặng sẽ là nguồn động viên thiết thực, giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định đời sống, chủ động chăm sóc sức khỏe, bảo vệ tương lai cho bản thân và gia đình. Qua đó, khuyến khích họ vươn lên, trở thành những nhân tố tích cực đóng góp trở lại cho xã hội.

BHXH TP.HCM cam kết tiếp nhận và ghi nhận đầy đủ mọi sự hỗ trợ theo đúng quy định; công khai, minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông và Cổng thông tin điện tử của ngành. Đồng thời, BHXH TP.HCM sẽ phối hợp cùng các đơn vị tài trợ tổ chức lễ trao tặng phù hợp, lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp của chương trình.

Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, trao thẻ BHYT tượng trưng cho hội viên phụ nữ khó khăn.

BHXH TP.HCM rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ trước ngày 31-12-2025 để kịp thời trao sổ BHXH, thẻ BHYT đến tay người thụ hưởng ngay trong tháng 01-2026, giúp bà con đón mùa xuân mới với niềm tin và hy vọng.

Với sự chung sức của các đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, Chương trình mang Tết ấm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn dần khẳng định vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, góp phần mang lại một mùa xuân ấm áp và tràn đầy hy vọng cho người dân TP.HCM.