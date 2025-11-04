Sau ốm đau, người lao động được nghỉ thêm và nhận trợ cấp ra sao? 04/11/2025 14:16

(PLO)- Chế độ dưỡng sức sau ốm đau giúp người lao động được nghỉ thêm, nhận trợ cấp, bảo đảm quyền lợi an sinh chính đáng.

Trong chính sách BHXH bắt buộc, chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau được xem là một quy định mang đậm tính nhân văn. Quy định này giúp người lao động (NLĐ) có thêm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi thể lực và tinh thần sau khi điều trị bệnh, từ đó trở lại công việc một cách khỏe mạnh, ổn định.

BHXH Việt Nam cho biết, về điều kiện hưởng, NLĐ thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng chế độ này nếu đáp ứng các điều kiện sau: Đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong 1 năm. Sau khi quay lại làm việc, trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, sức khỏe vẫn chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Sau ốm đau, người lao động được nghỉ thêm và nhận trợ cấp ra sao? Ảnh: TRẦN MINH

Trường hợp NLĐ đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động, nghỉ hưởng nguyên lương theo pháp luật chuyên ngành khác, hoặc NLĐ không nghỉ việc thì không được hưởng chế độ này.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định; trường hợp hai bên có ý kiến khác nhau thì người sử dụng lao động quyết định số ngày nghỉ trên cơ sở đề nghị của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định.

Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe tối đa tối đa 10 ngày trong một năm (từ ngày 1-1 đến ngày 31-12), cụ thể như sau:

- 10 ngày: Đối với NLĐ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày.

- 7 ngày: Đối với NLĐ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phẫu thuật.

- 5 ngày: Đối với trường hợp ốm đau khác.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe liên tục bao gồm cả ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hằng tuần. NLĐ đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được tính cho năm đó. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Về mức hưởng cho một ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau bằng 30% mức tham chiếu.

Hiện mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở (là 2.340.000 đồng/tháng). Theo đó, tiền trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày là 702.000 đồng.

Như vậy, với từng trường hợp cụ thể, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau của NLĐ tương ứng với số ngày nghỉ cụ thể đã nêu ở trên có thể tính như sau:

Tình trạng bệnh đã điều trị

Thời gian nghỉ

Mức hưởng (VNĐ)

Ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày

10 ngày

7.020.000 đồng

Ốm đau do phẫu thuật

7 ngày

4.914.000 đồng

Trường hợp ốm đau khác

5 ngày

3.510.000 đồng

