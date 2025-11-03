TP.HCM lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Ngày 3-11, Sở Tư pháp TP.HCM, Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM, tổ chức Hội nghị phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) năm 2025 trên địa bàn TP.
Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn.
Pháp luật là nền tảng cho phát triển bền vững của TP.HCM
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP nhấn mạnh:
“Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đây là dịp đề cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng, tránh rủi ro pháp lý do thiếu hiểu biết; đồng thời gửi đi thông điệp về một Việt Nam thượng tôn pháp luật, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực thi đầy đủ quyền con người, quyền công dân".
Theo ông Thọ, qua 13 năm triển khai, Ngày Pháp luật Việt Nam đã lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp Nhân dân, khuyến khích việc tuân thủ và thực thi pháp luật, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh.
Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được triển khai như các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp; các chương trình tư vấn, trợ giúp pháp lý, phiên tòa giả định, hoạt động hòa giải ở cơ sở… giúp người dân tiếp cận pháp luật nhanh chóng, thuận tiện.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đánh giá, trong thành công chung của TP.HCM thời gian qua, đặc biệt là quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền 2 cấp, công tác pháp luật đã có đóng góp quan trọng, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân...
Hướng tới một TP.HCM thượng tôn pháp luật, hiện đại và nghĩa tình
Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết năm 2025 là năm đầu tiên TP.HCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Trong bối cảnh đó, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố nền tảng pháp lý và nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.
Năm 2025, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của TP được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Hầu hết các sở, ngành, đơn vị, địa phương đều tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, lan tỏa tinh thần sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
Các sở, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, tổ chức hơn 500 cuộc tuyên truyền pháp luật với hơn 16.000 lượt người tham dự; 75 cuộc thi tìm hiểu pháp luật; gần 500 băng rôn, phướn cổ động trực quan được treo trên toàn địa bàn.
Trong thời gian tới, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP, sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, chủ động đổi mới phương thức, gắn công tác tuyên truyền pháp luật với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của TP, góp phần xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn...
Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật
Trước yêu cầu của thực tiễn, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Một là, tiếp tục quán triệt, tổ chức thể chế hóa và thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 140/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 01- CTrHĐ/TU của Thành ủy Thành phố và Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 27/8/2025 của UBND TP.HCM gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Hai là, chú trọng, đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật với phương châm người dân là trung tâm, là chủ thể trong quá trình xây dựng; chủ động đẩy mạnh truyền thông chính sách, nhất là các chính sách có tác động lớn đến xã hội, người dân, doanh nghiệp, nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật.
Ba là, phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là chấp hành pháp luật.
Bốn là, công tác tổ chức thi hành pháp luật phải hướng về cơ sở. Tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật.
Năm là, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tổ chức thực hiện pháp luật.
Sáu là, phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tiên tiến để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, trong tuyên truyền, phổ biến, thực thi pháp luật. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật.