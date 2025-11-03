TP.HCM lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật 03/11/2025 17:24

(PLO)- Các sở, ngành, đơn vị, địa phương của TP.HCM đều tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, lan tỏa tinh thần sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Ngày 3-11, Sở Tư pháp TP.HCM, Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM, tổ chức Hội nghị phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) năm 2025 trên địa bàn TP.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Pháp luật là nền tảng cho phát triển bền vững của TP.HCM

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP nhấn mạnh:

“Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đây là dịp đề cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng, tránh rủi ro pháp lý do thiếu hiểu biết; đồng thời gửi đi thông điệp về một Việt Nam thượng tôn pháp luật, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực thi đầy đủ quyền con người, quyền công dân".

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP, phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Thọ, qua 13 năm triển khai, Ngày Pháp luật Việt Nam đã lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp Nhân dân, khuyến khích việc tuân thủ và thực thi pháp luật, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được triển khai như các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp; các chương trình tư vấn, trợ giúp pháp lý, phiên tòa giả định, hoạt động hòa giải ở cơ sở… giúp người dân tiếp cận pháp luật nhanh chóng, thuận tiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đánh giá, trong thành công chung của TP.HCM thời gian qua, đặc biệt là quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền 2 cấp, công tác pháp luật đã có đóng góp quan trọng, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân...

Clip: Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP, phát biểu tại hội nghị.

Hướng tới một TP.HCM thượng tôn pháp luật, hiện đại và nghĩa tình

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết năm 2025 là năm đầu tiên TP.HCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố nền tảng pháp lý và nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Năm 2025, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của TP được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Hầu hết các sở, ngành, đơn vị, địa phương đều tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, lan tỏa tinh thần sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Các sở, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, tổ chức hơn 500 cuộc tuyên truyền pháp luật với hơn 16.000 lượt người tham dự; 75 cuộc thi tìm hiểu pháp luật; gần 500 băng rôn, phướn cổ động trực quan được treo trên toàn địa bàn.

Sở Tư pháp TP.HCM chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TRẦN MINH

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP, sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, chủ động đổi mới phương thức, gắn công tác tuyên truyền pháp luật với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của TP, góp phần xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn...